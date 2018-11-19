Dede mesleği ahşap tekne üretimini sürdürüyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta Mehmet Kuru (37), dede mesleği ahşap tekne üretimini 26 yıldır sürdürüyor. Kuru, "Meslekte üçüncü kuşağım. İşimizin tamamı ahşap ve el işçiliği. Kendi ülkemizin ağaçlarını, kendi bölgemizden alıp kullanıyoruz. Türkiye'nin her yerine tekne yapıyoruz" dedi.

Ahşap tekne ustası Mehmet Kuru, atölyesinde sipariş üzerine büyüklükleri 4 metreden 22 metreye kadar ulaşan tekneler imal ediyor. Dedesinden kalan mesleği yaşatmaya devam eden Kuru, çalışma azmiyle de çevresinde takdir topluyor. Kuru, Karadeniz'de balık sezonunun açılmasının ve palamut bolluğunun sektörü canlandırdığını söyledi. Mehmet Kuru, "Meslekte üçüncü kuşağım. 11 yaşında bu işe girdim. Çırak olarak başladım. Sonra ilerleyerek kalfa, usta ve iş yeri sahibi oldum. 4 metre ile 22 metreye kadar ahşap tekne imal ediyoruz. Tamamı ahşap, tamamı el işçiliği. Kendi ülkemizin ağaçlarını, kendi bölgemizden alıp kullanıyoruz. Türkiye'nin her yerine tekne yapıyoruz" diye konuştu.

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