Dede mesleği tornacılığı babasının emekli olduğu köşkte devam ettiriyor

Kadir Aygün, Süleymaniye ve Eminönü'ndeki atölyelerde çalıştıktan sonra kendi atölyesini açıyor. 1985'te Yıldız Şale Köşkü'ndeki ahşap torna atölyesinde çalışmaya başlayan Aygün, 20 yıl burada, saraylardan gelen tarihi objelerin torna işlerini yapıyor. Aygün, yetiştirdiği oğlu Bülent Aygün'ü, emekli olmadan, 2000 yılında yanına çırak olarak alıyor. 2005'te emekli olan baba Aygün'ün ardından bayrağı devralan oğlu Bülent Aygün ise 19 yıldır aynı atölyede ahşap tornacılık mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Aygün ailesinin tornacılık hikayesi 1932'ye dayanıyor. İlk olarak dede Bilal Aygün, Tahtakale'de Kastamonu'dan gelen ustaların yanında çırak olarak olarak işi öğreniyor. Yıllar sonra usta olan Aygün'ün oğlu Kadir Aygün de 1964'te mesleğe adım atıyor.

Bülent Aygün, ayrıca sarayların dış mekanlarında bulunan ahşap torna süslemelerini de yapıyor.

Çıraklığı döneminde babasıyla torna tezgahının başında çalışırken çekildiği birkaç fotoğrafı hatıra olarak saklayan Aygün, şimdi aynı tezgahın başında tek başına obje onarıyor. Aygün, gelen objelerin ölçüsünü ve şeklini kumpas denilen bir aletle alıyor. Daha sonra torna tezgahına geçen Aygün, objenin orijinalinde kullanılan aynı ağaç türünden, hasarlı kısmını yeniden üretiyor.

- "İşi babam öğrettiği için daha kolay öğrendim"

Aygün, AA muhabirine, mesleğini bayrak gibi düşündüğünü, babasını mahcup etmemek için mesleği daha çok üstlendiğini ve daha özverili çalıştığını söyledi.

Bu meslek kendilerine dededen geldiği için 3 kuşaktır gelenek gibi devam ettiğini belirten Aygün, şunları anlattı:

"Bu mesleği bana babam öğretti. Her türlü ağaçta nasıl hareketler yapılacağını birebir kendisi gösterdi. Bu işi öğreten babam olduğu için daha kolay öğrendim. Beraber çalıştığımız 5 sene belki uzun bir süre ama hassas ve çok değişik işler var. Her gün değişik objeyle karşılaşıyoruz. Babam, çalıştığı dönem, gelen objeye bakıp hayran kalıyordu. Nasıl yaptılar diye düşünüyordu. Babam kendine usta diyemiyordu ki babam da çekirdekten yetişmiş birisi. O kadar değişik, çok güzel işler geliyordu."