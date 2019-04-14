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Dede mesleğini markalaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Umut Ali Bektaş (32),  KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde Kolombiya ve Brezilya'dan getirilen kahve çekirdeklerini kavurarak kendi markasını oluşturdu.

Dede mesleğini markalaştırdı

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Umut Ali Bektaş (32), KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde Kolombiya ve Brezilya'dan getirilen kahve çekirdeklerini kavurarak kendi markasını oluşturdu. Dedesi Rıza Bektaş'ın mesleğini sürdüren Umut Ali Bektaş, kendi ürettiği kuru kahvenin kokusunu ülke geneline yaymayı hedefliyor.
İnebolu'da yaşayan evli Umut Ali Bektaş, dedesi Rıza Bektaş ve babası Mustafa Bektaş'tan kalma kahve kavurma işini sürdürmek için 2017 yılında KOSGEB'e başvurdu. Bektaş, uygulamalı girişimcilik kursunu başarıyla tamamladıktan sonra KOSGEB'in desteği ile ilçede kendi işletmesini kurdu. Kolombiya ve Brezilya'dan getirilen kahve çekirdeklerini kavurarak kuru kahve üretmeye başlayan Bektaş, kendi markasını oluşturdu. Bektaş, ürettiği ambalajlı kuru kahvelerin Kastamonu ve çevre illerde satışına başladı. Genç girişimcinin hedefi ise, kuru kahvenin tadını ve kokusunu ülke geneline yaymak.
'TÜRKİYE'YE TANITMAYI AMAÇLIYORUM'
Umut Ali Bektaş, kahve kavurmanın dedesi Rıza Bektaş'tan kendilerine kalan meslek olduğunu söyledi. Bu mesleği yaşatmak istediğini belirten Bektaş, "Bu faaliyeti babam Mustafa Bektaş devam ettirmiş. Ben bu işe babamdan görerek küçüklüğümde merak sardım ve okulum bittikten sonra bu mesleği yürütmeye karar verdim. İnebolu'muzu ve Bektaş Kuru Kahve'nin asırlık lezzetini tüm Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyorum" dedi.

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Dede mesleğini markalaştırdıDede mesleğini markalaştırdı

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