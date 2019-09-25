Dede mirası kara kovanlarda organik bal üretti

MERSİN (AA) - DERVİŞ ÇÖMEZ - Mersin'de dedesinden kalma 70 yıllık kara kovanları tamir ettiren girişimci, Torosların eteğinde organik bal üretmeye başladı.

Erdemli ilçesinde hayvancılık yapan 35 yaşındaki Sinan Topal, dedesi ve babasının mesleği olan arıcılığı devam ettirmek için Erdemli Halk Eğitimi Merkezi'nde arıcılık eğitimi aldı.

Eğitimin ardından dedesi Ali Topal'dan kalma kovanları tamir ettiren Topal, kovanlarını yanına alarak Toros Dağları'nın 2 bin rakımlı yaylalarının yolunu tuttu.

Topal, bir taraftan hayvanlarını otlatırken diğer taraftan da arılarının olduğu kovanları en iyi çiçeklerle buluşsunlar diye beraberinde gezdirdi.

Dedesinden kalma kovanlardan 17 kilogram bal elde eden Topal, ürününü kilogramı 500 liradan sattı.

Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata mesleği arıcılığı sürdürmek için çalıştığını söyledi.

Yaklaşık bir asırlık kovanlarla işe başladığını ifade eden Topal, şöyle devam etti:

"Kara kovanlar, 70 yıllık olmasına rağmen katran ağaçlarından yapıldığından dolayı çürüme veya bozulma yaşamamış. Ufak bir bakımdan sonra arıların yuvası haline geldi. Organik bal üretimi için arıların doğal ortamda bulunmasına özen gösterdim. Atalarımın kovanlarını koyduğu yerleri ben de gezdim, arılarımı buraya götürdüm. İlk hasadımı da yaptım. İlk etapta 10 kovanla başladığım bal üretimini gelecek yıllarda artırmayı hedefliyorum. Bala birçok teklif geldi, bir kişi aldı. Ürünümün bu kadar ilgi görmesi beni çok mutlu etti."

Erdemli Halk Eğitimi Merkezinde arıcılık eğitimi veren Zeynep Yıldız Mavi de kara kovanda üretilen balın, insan sağlığına birçok olumlu etkisinin olduğunu söyledi.

Balda, C, E ve K vitaminleri olmak üzere 13 çeşit enzimin yer aldığını vurgulayan Mavi, "Doğal bal, insanları beden yorgunluğundan kurtarıp canlılık veren bir şifa kaynağıdır. Çeşitli rahatsızlığı olanlar bu şifa kaynağını sıkça tüketmeli." diye konuştu.

