Dede mirası taş baskı yöntemi ile doğal zeytinyağı üretiyorlar

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Seferihisar’da zeytinyağı üretimi yapan bir fabrika 1950 yılından beri taş baskı yöntemi ile zeytinyağı üretimi yapıyor. Zeytinyağı üretiminin en doğal ve en eski üretim tekniği olan taş baskı yöntemiyle üretim yapan fabrikanın sahibi Uğur Ocakoğlu (38) fabrikayı dedesinden devraldığını söyledi. Ocakoğlu, taş baskı yöntemi ile zeytinyağının aromasını kaybetmediğini ve daha doğal, sağlık ürünler elde ettiklerini belirtti.

İzmir'de az sayıda bulunan taş baskı yöntemi ile zeytinyağı üreten fabrikalar, teknolojiye meydan okuyor. Geleneksel yöntemlerle elde edilen zeytinyağlarının daha sağlıklı ve doğal olduğunu düşünen Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'ndeki fabrika sahibi Uğur Ocakoğlu ve ailesi, 1950 yılında bu yana aynı yöntemle üretim yapıyor. Zamana ve teknolojiye direnen fabrikadaki üretim hayli zahmetli. Küçük bir mahalle olan Beyler'de üretim yapan fabrikada, Ocakoğlu ailesi ile birlikte toplam 7 kişi taş baskı ile lezzetli zeytinyağı elde ediyor.