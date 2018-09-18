HABER

Dede torun 43 ton mavi kapak topladı, 137 tekerlekli sandalye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu lise öğrencisi Melike Sarıtaş (16), 11 yılda 43 ton mavi kapak topladı.

Dede torun 43 ton mavi kapak topladı, 137 tekerlekli sandalye aldı

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu lise öğrencisi Melike Sarıtaş (16), 11 yılda 43 ton mavi kapak topladı. Dede torun, topladıkları mavi kapaklarla 137 tekerlekli sandalye aldı.
Sümer Mahallesi'nde oturan emekli Halit Aydoğdu ile torunu Gazi Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melike Sarıtaş, engelliler için mavi plastik kapak topluyor. Aydoğdu ve torunu, topladıkları kapakları geri dönüşüm şirketine satıp karşılığında aldıkları parayla engelliler için tekerlekli sandalye tedarik ediyor. Halit Aydoğdu, torunu ile 11 yılda topladıkları 43 ton mavi kapak karşılığında bugüne kadar 137 tekerlekli sandalye alıp, bunların 130'unu ihtiyaç sahiplerine verdiklerini, 7 tekerli sandalyeyi de yakında teslim edeceklerini söyledi. Mavi kapak toplamaya torunu Melike için başladığını anlatan Halit Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Melike, ilkokula giderken öğretmenleri 500 kapak getireni dergiye çıkartacaklarını söylemişlerdi. Torunum da okula topladığı 485 kapakla gitti. Ancak 500 kapak olmadığı için ağlayarak eve geldi. Kendisine gelecek yıl binlerce kapak toplayacağımı söyledim. Ertesi yıl 30 binin üzerinde kapak topladık. Bunun karşılığında tekerlekli sandalye verdiler. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine verince mavi kapak toplamaya devam ettik. Şu ana kadar 137 tekerlekli sandalye aldık. Bunun 130'unu Eskişehir ve çeşitli ilerdeki engellilere verdik. 7 sandalyenin birini Van'a, diğerlerini de çeşitli illere göndereceğiz."
Halit Aydoğdu, hem kendilerinin mavi kapak topladıklarını hem de çeşitli illerden kargoyla kapak gönderildiğini belirtti.
Ücretsiz kargoya ihtiyaç duyduklarını belirten Melike Sarıtaş da "Kargolarımız çok sayıda arttı. Daha çok insana yardım edeceğiz. Bu yüzden bizim ücretsiz kargoya ihtiyacımız var. Bize bu konuda yardımcı olunmasını istiyoruz. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu konuda bize yardımcı olun, ücretsiz kargo desteği sağlayın" dedi. Melike Sarıtaş, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerinde mutluluklarının arttığını, dedesiyle kapak toplamaya devam edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Dede torun 43 ton mavi kapak topladı, 137 tekerlekli sandalye aldıDede torun 43 ton mavi kapak topladı, 137 tekerlekli sandalye aldıDede torun 43 ton mavi kapak topladı, 137 tekerlekli sandalye aldıDede torun 43 ton mavi kapak topladı, 137 tekerlekli sandalye aldı

PARTNERTarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...Tarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...
GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonuGÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu
Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisiKimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı

Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek

Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.