Sadece bu yıl 3 ton kapak toplayan ve 5 yıl içinde bin tekerlekli sandalyeye ulaşmayı hedefleyen Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının yaklaşık 30 bini bulmasıyla hedeflerini tuturacaklarına kesin gözüyle bakıyor.

Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden kargo yoluyla plastik kapak bağışı kabul eden dede torun Halit Aydoğan ve 16 yaşındaki Melike Sarıtaş, bu projeyle 129 bedensel engelli kalbe dokunmanın mutluluğunu yaşadı.

Dede Halit Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıl önce başladığı sosyal sorumluluk projesinin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.

Torununun anaokuluna başladığı yıl mavi kapak projesinin henüz bilinmediğini anlatan Aydoğan, "Böyle bir durumdan bizim de haberimiz yoktu. Torunum okulda bu proje için gönüllü olmuş. Ben de ona yardım etmek istedim. Okul yönetimi, 500 kapak getireni okul dergisine çıkaracağını söylemiş. Torunum çok istedi. Ben de kısa sürede 485 kapak topladım. Fakat torunum dergiye çıkamadı. Ağladı. O gün söz verdim. Bir sonraki yıl torunumu sınıfında, okulunda ve Eskişehir'de birinci yaptım." dedi.

Aydoğan, hayata bakış açısını engelli bir çocuğun değiştirdiğini belirterek, "12 yıl evvel torunum için ikinci kez topladığım kapaklarla bir tekerlekli sandalye alabildim. Bu sandalyeyi de küçük yaşta bir evladımıza hediye ettik. İsmi Tuncay'dı. Onun bir cümlesi beni yaktı, bitirdi. Sandalyesi yokken annesine 'Keşke bizim de paramız olsa, bir tekerlekli sandalye alabilsek. Senin de kolların yorulmazdı.' demiş. Bu cümleyi duyduktan sonra Hakk'ın huzurunda söz verdim. Ölene dek engelli çocuklarımız, bireylerimiz için mavi kapak toplayacağım." diye konuştu.