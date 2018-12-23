Dededen kalma yöntemle hasır küfelerde sele zeytini hazırlıyor

ŞENOL POYRAZ - Bursa'nın İznik ilçesinde ailesi üç kuşaktır zeytincilik yapan Ayhan Yıldırım, dedesi ve babasından öğrendiği yöntemle hasır küfelerde hazırladığı kuru sele zeytinini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Yıldırım'ın Yeşil Cami Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki zeytin deposunda hazırladığı zeytinler, Türkiye'nin yanı sıra talep üzerine Almanya'ya da gönderiliyor.

İznik'te zeytincilik yapan Yıldırım (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, sofralık zeytin hazırlama konusunda, geleneksel yöntemlerin yerini uzun zamandır salamura havuzları ve plastik bidonların aldığını söyledi.

Son yıllarda ise müşterilerinin doğal ürünleri tercih ettiğini, bunun üzerine arayışa girdiğini anlatan Yıldırım, 10 yıl önce dedesinden kalma yöntemlere döndüğünü dile getirdi.

Yıldırım, unutulmaya yüz tutmuş hasır küfelerde kuru sele zeytin yaptığını ve büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, ''40 yıl önce dedemin yaptığı zeytinler hep aklımızdaydı, çok lezzetliydi. Ben de bu yöntemle önce kendim için zeytin yapıp, tükettim. Sonrasında müşterilerime numune olarak gönderdim, tuz oranı sıfır olan kuru sele zeytinlerimizi müşterilerimiz çok beğendi. 10 senedir düzenli olarak, her yıl 2 ton küfede zeytin yapıp satıyorum." diye konuştu.