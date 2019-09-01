HABER

Dededen toruna 6 asırlık lezzet: "Ayhan patlıcanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çiftçiler, yaklaşık 6 asırdır dededen toruna kalan tohumlarla "Ayhan patlıcanı" üretiyor - Köylüler, bölgede lezzetiyle bilinen patlıcana patent almak için çalışmalara başladı - Üreticilerden Erkan Özbay: - "Patlıcanın bu türü sadece köylerimizde üretiliyor. Çok lezzetlidir. Patlıcan üretiminde ben sekizinci nesilim. Çevre illerin yanı sıra gurbetteki köylülerimiz yaşadıkları şehirlere ve yurt dışına da götürüyor"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Küçükayhan ve Büyükayhan köylerinde çitçiler, yaklaşık 6 asırdır dededen toruna kalan tohumlarla ürettikleri "Ayhan patlıcanı" olarak tanınan ürüne patent alınması için kolları sıvadı.

Leylak renginde, beyaz çizgili, tombul yapısı, kendine has aroma ve tat özellikleri ile tanınan "Ayhan patlıcanı", Nevşehir ve çevre illerdeki halk pazarlarında tüketiciyle buluşuyor.

İlk yerleşimin yaklaşık 600 yıl önce başladığı köyde, aynı dönemde ekimine başlanıldığı belirtilen patlıcan türünden her yıl elde edilen tohumu bir sonraki sezonda toprakla buluşturan çiftçiler, deden toruna aynı patlıcanı üretmeyi aradan geçen yıllara rağmen sürdürüyor.

Üreticilerden Erkan Özbay, AA muhabirine, patlıcan üreticiliğinin dede mesleği olduğunu belirterek, sahip olduğu arazide sebze çeşitlerinin yanı sıra "Ayhan patlıcanı" üretmek için özel bir alan ayırdığını, yaklaşık 30 yıldır üretime devam ettiğini söyledi.

Temmuz ayında çıkan ilk mahsulü tohum elde edebilmek için ayırdıklarını aktaran Özbay, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz tohumları, mart ayında evlerin önünü sera gibi yapıp fide haline gelmesini sağlıyoruz. Oluşan fideleri mayıs ayında bahçelere ekiyoruz. Temmuz ayında alınan ilk ürünlerinden tohum üretiyoruz, daha sonraki ürünleri satıyoruz. Patlıcanın bu türü sadece köylerimizde üretiliyor. Çok lezzetlidir. Patlıcan üretiminde ben sekizinci nesilim. Çevre illerin yanı sıra gurbetteki köylülerimiz yaşadıkları şehirlere ve yurt dışına da götürüyor. Arazinin toprak yapısına göre bir fideden 3-5 kilogram arasında verim alınıyor. Kilogramı tarladan 2 liraya satılıyor."

Hüseyin Seyfi ise ürettikleri patlıcanın lezzetinden dolayı tercih sebebi haline geldiğini, tüketen kişilerin başka tür patlıcan almadığını ifade ederek, "Verimi diğer türlere göre biraz düşük ama lezzetinden dolayı tercih edilmektedir. Nevşehir pazarında ve çevre illerde satılıyor." dedi.

- Patent başvurusu

Küçükayhan Köyü Muhtarı Veli Özbay da türün köyleri adına tescillenmesi için patent başvurusu yaptıklarını ve süreci takip ettiklerini dile getirdi.

Köyde 6 asırdır "Ayhan patlıcanı"nın yetiştirildiğini anlatan Özbay, şunları kaydetti:

"Başka yerde yetişse de aynı lezzet ortaya çıkmıyor. Patent için başvurduk, çeşitli deneme ve aşamaların ardından sonuçlanmasını bekliyoruz. Köyün yüzde 80'i geçimini sebzecilikle temin ediyor, en çok da patlıcan üretimi yapılıyor. Haftanın belirli günlerinde şehir dışından gelen toptancılar kamyonlara yükleyip götürür. Bu yıl özellikle son yağmurlar verimi olumlu etkiledi."

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Likya dönemi kaya mezarı, EYP ile patlatılarak tahrip edildiLikya dönemi kaya mezarı, EYP ile patlatılarak tahrip edildi
Denizlili fotoğrafçı bulduğu çantayı turistlere teslim ettiDenizlili fotoğrafçı bulduğu çantayı turistlere teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avanos Ayhan patlıcanı Nevşehir Sebzecilik

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da dehşet! Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı

Marmara'da balıkçılar umduğunu bulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.