HABER

Dededen toruna bir asırdır süren ramazan geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 22:07 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dededen toruna bir asırdır süren ramazan geleneğinde ihtiyaç sahipleri sevindiriliyor - DAK Başkanı olan Sebih Tanrıverdi: - "Zamanın olanaklarına göre dedemin 1900'lü yıllarda başlattığı bu geleneği vefatının ardından babam sürdürdü" - "Peygamber Efendimizin, 'Komşusu açken tok gezen bizden değildir' hadisi şerifinden yola çıkarak bir asırdır bu geleneği sürdürüyoruz"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dededen toruna bir asırdır süren ramazan geleneği, ilçedeki ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

Doğubayazıt'ın tanınmış kanaat önderlerinden Yusuf Tanrıverdi'nin 1900'lü yılların başında başlattığı ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendiren ramazan geleneğini, oğlu Mustafa'nın ardından torunu Sebih Tanrıverdi devam ettiriyor.

Doğubayazıt Arama Kurtarma Derneği (DAK) Başkanı olan Sebih Tanrıverdi, 2004'te devraldığı geleneği 2011'den itibaren de dernek bünyesinde gerçekleştiriyor.

Tanrıverdi, Uluyol Mahallesi'ndeki evinin bir bölümüne kurduğu aş evinde hazırlanan dört çeşit yemeği, ramazan boyunca her gün bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştırıyor.

Tanrıverdi, evinin önündeki alanda kurduğu ve babasının ismini taşıyan iftar çadırında da ramazanın her günü yaklaşık 250 kişiyi ağırlıyor.

Sebih Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin ilçede sevilip sayılan birisi olduğunu söyledi.

Bir asırdır devam eden ramazan geleneğinin dedesinin ramazanın her günü evinde ihtiyaç sahiplerine kurduğu sofrayla başladığını anlatan Tanrıverdi, "Önce dedem, ardından da babam, fakirler için kurdukları iftar sofraları ve yardımlarla tanınan, sevilip sayılan insanlardı. Babamın da vefatının ardından geleneği ben devraldım. 15 senedir devam ettiriyorum." dedi.

-"Komşusu açken tok gezen bizden değildir"

Tanrıverdi, "Peygamber Efendimizin, 'Komşusu açken tok gezen bizden değildir' hadisi şerifinden yola çıkarak bir asırdır bu geleneği sürdürüyoruz. Ramazan, aynı zamanda yardımlaşma ve kardeşlik ayıdır. Kardeşlerimizin hayır duaları, bu dünyada bizim için en büyük ödüldür." ifadesini kullandı.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Tarihi kalede korkunç olay!Tarihi kalede korkunç olay!
Edirne'de iftar yemeğine yağmur engeliEdirne'de iftar yemeğine yağmur engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Bir asırdır süren "ramazan" geleneği Doğubayazıt Doğubayazıt Arama Kurtarma Derneği iftar iftar çadırı Sebih Tanrıverdi

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.