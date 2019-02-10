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Dededen Toruna Teknolojiye Direnen Saat Tamircileri

10.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de sayıları her geçen gün azalan mekanik saat tamircilerinden biri de Diyarbakır’da yaşıyor. Adı Celal Yakışıklı. Babasından öğrendiği saat tamirciliğini 50 yıldır sürdürüyor. O da şimdi oğlunu yetiştiriyor

Türkiye’de sayıları her geçen gün azalan mekanik saat tamircilerinden biri de Diyarbakır’da yaşıyor. Adı Celal Yakışıklı. Babasından öğrendiği saat tamirciliğini 50 yıldır sürdürüyor. O da şimdi oğlunu yetiştiriyor.

Diyarbakır’ın tarihi Sipahi Pazarında 3 metrekarelik bir dükkan Yakışıklı ailesinin saat tamirciliği macerasının tanığı. Dükkanı şu anda Celal Yakışıklı işletiyor. Mekanik saat tamirciliği Celal Yakışıklı’nın baba mesleği. Yakışıklı yaklaşık yarım asırlık tamircilik serüvenini VOA Türkçe’ye anlattı. Mesleği küçük yaşlarda babasından öğrendiğini anlatan Yakışıklı, “1970’te 10 yaşındayken babamın yanında çıraklığa başladım. O günden şimdiye kadar saat tamirciliğine devam ediyorum. Eski ustalardanım. Mekanik saatleri yapıyorum, eski tarihi saatleri tamir ediyorum. Şu anda elektronik saatler çıkmış, onları da yapabiliyorum, yapabildiğim bütün saatleri yapıyorum. Genelde her türlü saati yapabilecek ustalığım vardır, çünkü çekirdekten yetişmeyim” dedi.

Yakışıklı, babasının saat tamirciliğini köyde kendi imkanlarıyla öğrendiğini vurgulayarak, ”Babam kendiliğinden öğrendi. Köyde yaşıyorduk, köyde başladı, merakı vardı. Köyde her şeyi yapıyordu, köylülerin bütün işlerini yapıyordu. Bozulan bir şey oldu mu ona getiriyorlardı, her şeyi tamiri edebiliyordu. Saatçiliğe merak sardı ve öğrendi. Diyarbakır’dan duvar ve masa saatleri aldı. Onlarla uğraşarak öğrendi. Önce köyde saat tamir etmeye başladı, tam öğrendikten sonra Diyarbakır’a geldi. Ben de onun yanında başladım. Bana da öğretti” diye konuştu.

Yakışıklı, saat tamirciliği yaparak sekiz çocuk büyütmüş. Dört çocuğunu okutan Yakışıklı, baba mesleğini oğlu Mehmet Şerif Yakışıklı’ya öğretiyor. 47 yıldır aynı dükkanda mesleğini sürdüren Yakışıklı, “1972’de bu dükkana taşındık, dükkanımız başka yerdeydi. Biz burayı açtığımızda ben çocuktum, daha bir şey bilmiyordum. Babam saatçiydi, ben yetiştim. Bir de benim oğlum var, oğluma öğretiyorum. O da şu anda öğrenmeye çalışıyor. Zaman olduğu sürece saat de var olacaktır. Bir ara cep telefonları çıktı, insanlar biraz onlara ilgi gösterdi. Sonra tekrar yavaş yavaş saatte geri döndüler. Saat hem zamanı gösteriyor hem de aksesuar olarak kullanılıyor, saatin yeri başkadır” şeklinde konuştu.

Yakışıklı, Türkiye genelindeki mekanik saat ustalarını sayısının 100 civarında olduğunu söyledi. Bir zamanlar Diyarbakır’da çok sayıda saat tamircisi olduğunu ifade eden Yakışıklı, teknolojinin gelişmesiyle sayının ona kadar düştüğünü söyledi. Yılların saat ustasına göre mekanik saatler elektroniklere göre daha uzun ömürlü.

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