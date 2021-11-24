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  4. Dededen torununa cinsel istismar! Mide bulandıran olayın cezası belli oldu

Dededen torununa cinsel istismar! Mide bulandıran olayın cezası belli oldu

24.11.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de, R.Ş. (12) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan dedesi R.Ş. (81), 16 yıl 8 ay hapse çarptırılıp tutuklandı.

Dededen torununa cinsel istismar! Mide bulandıran olayın cezası belli oldu

Olay, 3 Mayıs’ta, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre R.Ş. adlı kız çocuğu, dedesi R.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığını annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine dede R.Ş. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur taraf ile sanık R.Ş. hazır bulundu. Sanık R.Ş., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.Ş.’yi ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası R.Ş., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri
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