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Dedektif gibi araştırma yapıp, kaybolan torununun izini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

Antalya'da kaybolduktan 18 gün sonra bulunup ailesine teslim edilen, ancak 2 hafta sonra yeniden ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt'un izini dedektif gibi araştırma yapan 61 yaşındaki anneannesi Ayşe Yıldırım buldu. Torununun alıkonulduğu adrese giden Yıldırım, hemen polise bilgi verdiğini, ancak evin boşaltıldığını söyledi.

Dedektif gibi araştırma yapıp, kaybolan torununun izini buldu

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 'Markete gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Özyurt'u kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etti. Ancak liseli kız, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu.

BİR HAFTADA TORUNUNUN İZNİNİ BULDU

Anne Meral Özyurt, kızının, birileri tarafından zorla tutulduğunu öne sürerken pazarcı anneanne Ayşe Yıldırım, dedektif gibi iz sürerek, bir haftada torununun izini buldu. Torununun arkadaşlarını tek tek telefon arayan anneanne Yıldırım, Hayriye Nur'un C.B. (28) isimli bir genç ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine anneanne kendi çabalarıyla C.B.'nin yaşadığı adresi de saptadı. Hemen adrese gitti.

'18 YAŞINI DOLDURANA KADAR ALIKOYACAĞINI SÖYLEDİ'

Adrese giden Ayşe Yıldırım bundan sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Komşular, C.B.'nin torunumu sürekli dövdüğünü anlattı. 'Neden polise haber vermediniz?' diyerek sitem ettim. Korktukları için polise ihbar edemediklerini söylediler. Kapıyı çaldığımda karşıma C.B.'nin babası olduğunu öğrendiğim S.B. çıktı. Bu kişiye, '54 yaşındasın, 16 yaşındaki çocuğu nasıl tutarsın?' dedim. 'Tutarım' dedi. Ağladım, yalvardım. Çocuğumu göstermesini istedim ama bana göstermeyeceğini söyledi. Hatta Adanalı olduğunu, torunumu 18 yaşını doldurana kadar alıkoyacağını belirtti. Neden 18 yaşının doldurmasını bekliyor, onu da anlamadım. Adli makamlara şikayet ettim. Ama sonra ortadan kayboldular."

Torununun ne amaçla alıkonulduğunu bilmediğini söyleyen Yıldırım, “Polislerimiz inşallah kısa zamanda torunumu bulurlar. Yardım bekliyorum. Yetkilere sesleniyorum; 16 yaşındaki bir kız çocuğu 54 yaşındaki bir adamın yanında. Ne olur bana yardım edin" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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