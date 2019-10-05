Dedektif gibi çalıştı, ağabeyinin katilini buldu

Batman’da çocukları tarafından öldürülen 55 yaşındaki Hamit Dal’ın kardeşi Mehmet Ali Dal dedektif gibi çalışarak katil zanlılarını ortaya çıkardı.

Katil zanlısı yeğenlerinin çelişkili konuşmalarının üzerine evin karşısındaki camiye ait güvenlik kameralarını inceleyen M. Ali Dal ağabeyinin evine sabah erken saatlerde bir aracın girdiğini görmesi üzerine ağabeyin ailesinden şüphelendi. 21 yaşındaki A.D. ile yeniden konuşan M. Ali Dal ağabeyinin yeğenleri tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. M. Ali Dal durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Cudi Mahallesi 3539 numaralı sokağa gelerek aile fertlerini gözaltına aldı.

“Ağabeyimi öldürüp Dicle Nehiri kenarında gömdüler”

M. Ali Dal, ağabeyinin öldürülüp Dicle Nehri kenarında gömüldüğünü söyledi. Dal “Olay şu şekilde gelişti. Olay 2 Ekimde sabahı oğlunun söylediklerine göre bir tartışma olmuş, ufak bir tartışmadan gelişmiş olay. Şöyle bir kanaate vardım. Arabadan iner inmez bütün sülale aile kardeşimi onların öldürdüğünü düşünmemiş tahmin etmemiş diyorlar ki böyle bir şeyi onlar yapamaz mümkün değil. Bir oğul kendi babasını öldürür, kız kardeşleriyle annesiyle beraber bir insanı öldürürler. Bunları hak eden bir insan değildi. Tabi ki bu sırada kendime bir hedef seçtim. Dedim ki ben içeri girer girmez bunlarla görüşeyim tabi ki beni yalnız salmadılar içeriye iki büyük amcam dedi ki biz de seninle geleceğiz içeriye dedim ki tabi buyurun. Dedim ki yeğenlerim gerçekten bir olayın içerisinde değilse ağlayarak üzülerek sarılırlar amcalarına ’amca babamız kayboldu’ diye bir tevazühte bulunurlar ve gelir gelmez öyle bir şeyle karşılaşmadım renklerine baktım sapsarı elleri titriyordu orada olayı anladım bunların parmağı olayda vardır diye üzerine gittim ama ben kimse telaşa kapılmasın diye çok titizlikle üzerine gittim. Birkaç kere emniyeti aradım ama sadece duyduğum kelime şu ’kayıtlarda var’ arama kayıtlarında var başka hiçbir çalışma yok diyorlar ki beyefendi biz ilan kayıtlarına vermişiz bende dedim ki kendi imkanlarımla bunu çözmeye çalışacağım” diye konuştu.