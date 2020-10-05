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Dedektif gibi iz sürdü, incir hırsızını yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 13:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan bir vatandaş, incirlerini çalan hırsızı dedektiflere taş çıkartacak bir yöntemle yakalattı.Olay, Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Dedektif gibi iz sürdü, incir hırsızını yakalattı

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan bir vatandaş, incirlerini çalan hırsızı dedektiflere taş çıkartacak bir yöntemle yakalattı.
Olay, Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Başköy’de incir üreticiliği yapan 43 yaşındaki İsmail Uzgur, bahçesinden toplayıp satışa hazır hale getirdiği incirleri evinin altındaki depoda tutuyordu. Sabahın ilk ışıklarında evinin önündeki araç sesine uyanan Uzgur, hemen yatağından kalkarak depoya indi. Depoya inen İsmail Uzgur, aynı anda evinin önünden bir aracın hızla uzaklaştığını gördü. Deposunu kontrol eden üretici, piyasa değeri 2 bin 500 lira değerinde olan bir miktar incirinin çalındığını fark etti.

Kaçarken plakayı ve tamponu düşürdü
Durumu hemen köy muhtarına bildiren İsmail Uzgur, evinin önünde inceleme yapmaya başladı. Uzgur, hırsızlıkta kullanılan aracın tamponunun ve plakasının olay yerinde düştüğünü fark etti. Bunun üzerine hemen bölgedeki incir tüccarlarını arayan Uzgur, hırsızlıkta kullanılan aracın özelliklerini incir tüccarlarıyla paylaştı. Çok geçmeden tüccarlardan biri Uzgur’u arayarak tarif ettiği aracın incir satmak için iş yerine geldiğini söyledi.

İncirleri satarken yakalandı
Yaşanan gelişme üzerinde incirleri çalınan İsmail Uzgur, Köy Muhtarı Salih Gülmez ile birlikte polis ve jandarmaya bilgi verdi. Ekipler, tarif edilen iş yerine giderek incir hırsızını satış yaparken kıskıvrak yakaladı. Uzgur, çalınan incirlerini ekiplerin gözetiminde geri aldı. İncirleri çalarak satmaya çalışan kişi hakkında işlem başlatıldı.

Dedektif gibi iz sürdü, incir hırsızını yakalattı

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