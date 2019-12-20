Dedektif gibi iz sürüldü, çarpıp öldüren sürücü böyle yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde, bir kişiyi aracıyla çarpıp öldürdüğü düşünülen şüpheli, jandarmanın dedektif gibi çalışıp iz sürmesiyle yakalandı.

Olay, 14 Aralık 2019 tarihinde Menderes Çileme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bir erkek cesedi bulunması üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, cesedin S.K. isimli şahsa ait olduğunu belirledi. İddiaya göre yol üzerinde yaya olarak bulunan S.K.’ye bir aracın çarptığı ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Araç parçalarından marka ve model tespiti

Kaçan araç sürücüsünün tespitine yönelik yapılan araştırma ve istihbarat çalışmalarında, olay yerinde çarpma sonucu düşen araç parçalarından, aracın marka ve modeli belirlendi. Kazaya karışan aracın Menderes Oğlananası Mahallesi’nde iş yeri bulunan veteriner M.A. isimli şahsa ait olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler çalışmaları yoğunlaştırdı. Çevredeki güvenlik kameraları ve PTS kayıtları görüntülerinin incelenmesi sonucu M.A.’ya ait aracın 16 Aralık tarihinde Torbalı sanayi içerisinde faaliyet gösteren kaportacıya gelerek tamir ettiği anlaşıldı.