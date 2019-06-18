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Dedektif muhtar çalıntı inekleri buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde dedektif gibi iz süren muhtar, çalıntı inekleri buldu.Dededağ Mahallesi’nde 1 ay içerisinde farklı adreslerde bulunan ahırlardan 3 inek çalındığı yönünde jandarmaya ihbar yapıldı.

Dedektif muhtar çalıntı inekleri buldu

Samsun’un Bafra ilçesinde dedektif gibi iz süren muhtar, çalıntı inekleri buldu.
Dededağ Mahallesi’nde 1 ay içerisinde farklı adreslerde bulunan ahırlardan 3 inek çalındığı yönünde jandarmaya ihbar yapıldı. Jandarma ekiplerinin araştırmaları sürerken dedektif gibi iz süren Dededağ Muhtarı Aydın Boz, çalınan ineklerin Fevzi Çakmak Mahallesi Esentepe 3. Sokak’ta bir ahırda olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleriyle birlikte ineklerin bulunduğu adrese giden Muhtar Boz ile inekleri satın aldığını söyleyen ahır sahibi arasında tartışma yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden takviye kuvvet sevk edildi. İnekleri para karşılığında aldığını söyleyen ahır sahibi de inekleri kendisine satan şahsın bir önce yakalanmasını istedi. Ahırda yapılan incelemede 3 ineğin çalıntı inek olduğu tespit edildi. Çalıntı olduğu belirlenen inekler Dededağ Muhtarı Aydın Boz’a teslim edildi. Hayvanları satan şahsı tespit etmek için ekipler çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Dedektif muhtar çalıntı inekleri buldu

Dedektif muhtar çalıntı inekleri buldu

Dedektif muhtar çalıntı inekleri buldu

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