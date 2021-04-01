HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dedektör köpeğin yoğun tepkisi zulayı ortaya çıkardı

Dedektör köpeğin yoğun tepkisi zulayı ortaya çıkardı

01.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik 950 polisin katılımıyla 5 mahalleyi kapsayan helikopter, drone, dedektör köpek ve özel harekat destekli operasyon yapıldı.

1/

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik 950 polisin katılımıyla 5 mahalleyi kapsayan helikopter, drone, dedektör köpek ve özel harekat destekli operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, baskın yapılan bir ikamette dedektör köpeğin yoğun ve ısrarlı tepkileri üzerine yapılan aramada poşet poşet esrar maddesi ele geçirildi.
Gazıantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 950 polisin katılımıyla, kentin Şahinbey ilçesindeki Yukarıbayır, Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz ve Gümüştekin mahallelerini kapsayan "Narko Şahin-27" narkotik operasyonu yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in de bizzat katıldığı helikopter, drone, özel hareket, çevik kuvvet, trafik şube ve dedektör köpek destekli operasyonda 34 adrese baskın yapılarak 29 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpek ’Gece’nin yoğun tepkisiyle poşetler dolusu uyuşturucu bulundu
Operasyon kapsamında baskın yapılan bir adres dedektör köpek ’Gece’ ile arama yapıldı. Arama yapılan ikamette dedektör köpeğin yoğun ve ısrarlı tepkileri üzerine elbise dolabında arama yapıldı. Yapılan aramada dolap içerisinde gizlenmiş halde 8 poşet dolu esrar maddesi ele geçirildi. Baskın yapılan diğer adresler yapılan aramalarda ise 14 kilogram esrar, 1 kilo 122 gram metamfetamin, 342 gram kokain, 202 gram eroin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

29 şüpheli gözaltına alındı
Operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi suçlardan 29 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet müdürü vatandaşları uyardı
Öte yandan operasyonun bir kısmına bizzat katılan Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ekiplerden bilgi aldıktan sonra vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Vatandaşları özellikle uyuşturucu konusunda uyaran Zeybek, en ufak şüpheli durumu ve sıkıntıyı ekiplere bildirmelerini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Kumar baskınında güldüren görüntü! Polisi karşısında görünce...Kumar baskınında güldüren görüntü! Polisi karşısında görünce...
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Son Dakika: Çavuşoğlu duyurdu! Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı

Son Dakika: Çavuşoğlu duyurdu! Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı

Adana polisi katliamı önledi! Silahlarla yakalandılar

Katliama gidiyorlardı! Yakalandılar

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Cimri olmak boşanma sebebi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Cimri olmak boşanma sebebi

Kağıthane’yi yaktı! Neron Ümit lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

Kağıthane’yi yaktı! Neron Ümit lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

Ev almak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Ev almak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

İçeriden 300 kişi çıktı! Kumar baskınında polisi karşısında gören kaçacak delik aradı

Kumar baskınında güldüren görüntü! Polisi karşısında görünce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.