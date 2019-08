Dedektör köpekler zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan 7 dedektör köpek, zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Uyuşturucu sevkiyatının en önemli kritik noktalarından biri olan Van’da, güvenlik güçleri her gün yeni bir başarılı operasyona imza atarken en büyük yardımcıları ise özel eğitimli köpekler oluyor. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde görev alan 7 köpek, idarecileriyle birlikte 24 saat mesai yapıyor. Güçlü koku alma yeteneklerinden ötürü tercih sebebi olan değişik cinslerden seçilen dedektör köpekler, Köpek Eğitim Merkezindeki (KEM) eğitimlerinin ardından güvenlik birimlerinin bir parçası haline geliyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki merkezde; başta Şila, Rexo, Bozo, Lisa olmak üzere yeni katılan Oscar, Kara ve Narko isimli dedektör köpekler, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük destek veriyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar her geçen gün yeni bir yöntemle yanıltıcı kokular ve özel tuzaklar kullanmalarına rağmen dedektör köpekler, uyuşturucu maddeyi kolaylıkla buluyor. Operasyonlarda aktif görev alan 7 köpek, güvenlik güçlerinin geliştirdiği yeni stratejilerle ve gerçekleştirilen operasyonlarla her yıl yeni rekorlara imza atıyor.