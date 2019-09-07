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Dedektörle plajda arama yapan turistten ilginç savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde halk plajında dedektörle arama yapan Rus turist, şikayet üzerine kendisini "Temizlik yapıyorum" diyerek savundu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki plajda Rus turistin dedektörle arama yapması vatandaşları şaşırttı.

Mavi bayraklı halk plajında metal dedektörle arama yapan bir kişiden rahatsız olanlar, "Dedektörle arama yapıyor, toz çıkartıyor." diyerek belediyeyi aradı.

Bunun üzerine plaja gelen zabıta görevlileri, Rus turisti çevreyi rahatsız etmemesi konusunda uyardı. Topladığı metal parçalar incelenen turist, "Sahildeki kumlara atılan metal çöpleri dedektör ile temizliyorum." diyerek kendini savundu.

Rus turist, daha sonra plajdan ayrıldı.

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arama Dedektör Marmaris plaj Rus turist

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