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Dedelerinin asırlık lezzetini torunları sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 87 yıl önce açılan iş yerinde leblebili helva imal eden Ayhopa ailesi, 4 kuşaktan beri aynı lezzeti tatlı severlere tattırıyor - İlçeye gelenlerin uğrak noktası olan tarihi helvacının işletmecisi Ömer Ayhopa: "Leblebili helvamız yoldan geçen müşterilerimizin beğenisine sunuluyor ve çok beğeniliyor. Kargo ile birçok sipariş alıyoruz. Mersin, Ankara, Antalya bölgesinden yoğun talep görüyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 87 yıl önce açılan iş yerinde leblebili helva yapan Ayhopa ailesi, tatlı sevenleri bir asırdır aynı lezzetle buluşturuyor.

Hasan Ayhopa'nın 1932'de ürettiği "leblebili helva", çocukları ve torunları tarafından 4 kuşaktır Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'ndaki dükkanlarında yapılıyor.

Yörede "tahta helva" olarak da bilinen lezzet, talep ve siparişler doğrultusunda kargo ile çok sayıda kente gönderiliyor.

İlçeye gelenlerin uğrak noktası olan tarihi işletmenin dördüncü kuşak torunu Ömer Ayhopa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leblebili helvanın yöresel bir tatlı haline geldiğini ve giderek namının diğer kentlere de ulaştığını söyledi.

Leblebili helvanın yapılışını anlatan Ayhopa, tatlının üretiminin meşakkatli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Leblebili helvamızın malzemeleri su, şeker, limon tuzu. Öncelikle bu malzemeler karıştırılarak kaynatılır. Belli bir dereceye ulaştığı zaman, çöven suyu ilave edilerek makine yardımıyla karıştırılır ve ağdalaşması sağlanır. Hazırlanan karışım bakır kazanlarda leblebi ilave edilerek hazırlanan ağda ile karıştırılır. Karışım daha sonra mermer tezgahlarda, susam eşliğinde inceltilip kesim aşamasına geçiyor. Helvamızı 24 saat dinlendirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz."

- "Kargo ile birçok sipariş alıyoruz"

Üretimin şeffaf bir şekilde müşterilerinin gözleri önünde yapıldığını, hijyen koşullarını yerine getirdiklerini aktaran Ayhopa, "Leblebili helvanın yanı sıra helva, lokum, kaymak şekeri gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz. Fakat en çok beğenilen ürünümüz meşhur leblebili helvamız. Leblebili helvamız yoldan geçen müşterilerimizin beğenisini sunuluyor ve çok beğeniliyor. Kargo ile birçok sipariş alıyoruz. Mersin, Ankara, Antalya bölgesinden yoğun bir talep görüyor. Yolu Sandıklı’mızdan geçen herkesi ürünlerimizi tatmak için bekleriz." diye konuştu.

Müşteri Ahmet Eryılmaz da leblebili helvanın çocukluk yıllarında düğünlerde dağıtıldığını anlatarak, "İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya'dan insanların, özellikle seyahat sırasında buradan geçen ve bu helvayı tadan kişiler, bu lezzetten vazgeçemiyor. Lezzeti, yemesi çok güzeldir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Leblebili helva Sandıklı

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