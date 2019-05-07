HABER

Dedelerinin yaptığı off-road aracıyla 3 yılda 45 kupa topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, off-road tutkunu Burak (29) ve Barkın Civak (27) kardeşler, dedeleri Ahmet Civak’ın(74) atık malzemelerden 26 günde 5 bin lira harcayarak yapığı 'Pıtırcık' adını verdikleri araç ile 3 yılda 45 kupa kazandı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, off-road tutkunu Burak (29) ve Barkın Civak (27) kardeşler, dedeleri Ahmet Civak’ın(74) atık malzemelerden 26 günde 5 bin lira harcayarak yapığı 'Pıtırcık' adını verdikleri araç ile 3 yılda 45 kupa kazandı. Ereğli Kışla Mahallesi’nde yaşayan işçi emeklisi Ahmet Civak, 1994 yılında hurda araç ve yedek parçalarla kamyonet yaptı. Kamyoneti, fındık tarlasında yük taşımakta kullanan Ahmet Civak, 2016 yılında ise torunları Burak ve Barkın Civak için off-road aracı yapmaya karar verdi. Evinin atölyesinde hurda ve atık malzemeleri toplayan Ahmet Civak, torunlarının yardımıyla 26 günde 5 bin lira harcayarak iki kişilik arazi aracını yaptı. 'Pıtırcık' adı verilen off-road aracıyla 3 yılda birçok yarışa giren ve gösteri yapan Burak ve Barkın Civak kardeşler, yardımcı pilotluk yapan yeğenleri Şükrü Birginç ile birlikte girdikleri yarışlarda şimdiye kadar lüks araçları geride bırakarak 45 adet kupa ve plaket kazandı. YARIŞLARDA 'PITIRCIK DEDE' DİYE ELİMİ ÖPÜYORLAR Ahmet Civak torunları için yaptığı off-road aracının büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Torunlarım 2016 yılında bir off-road aracı istedi benden. Bende ilk yaptığım aracın hurdalarını da kullanarak 26 gün içinde aracı yaptım. 3 yıldır da tüm yarışlara gidiyoruz. Artvin’e kadar teklif alıyoruz. Torunlarım da çok memnun kaldılar. Genel olarak yarışlara gittiğimde 'Pıtırcık Dede' diye ellerimi öpüyorlar ben çok mutlu oluyorum. İnsanlar ayakta alkışlayarak aracı izliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Pıtırcık yarışların gözdesi oldu. Bu beni onurlandırıyor" dedi. YARIŞLARDA İLGİ ODAĞI OLUYOR Burak Civak, kendi yaptıkları araçla yarışlarda derece elde etmenin daha gurur verici bir şey olduğunu söyledi. Aracın yapılış hikayesini anlatan Barkın Civak da, şöyle dedi: "Amacımız minimum maliyetle maksimum performans almaktı. Bizim imkanlarımız ölçüsünde daha düşük maliyetle araç yaptık. İkinci el atık malzemelerden bir araç oluşturduk. 3 yıldır off-road şenliklerinde ailecek ekip olarak yarışmaktayız. Yarışlarda ilgi odağı oluyoruz. Çok da güzel başarılar elde ettik. Aracımızda traktör lastiği var. Havalandırması plastik boru. Dış kaplama alüminyum malzeme. Fırının dış cephe malzemesi aracın kaportası oldu. Çelik kafesle sürücü güvenliğini aldık. İdari yönetimler tarafından desteklenirsek daha iyi şeyler yapabiliriz. Bizim amacımız kupa almak değil, gittiğimiz yerlerde arkadaşlar edinmek."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Çay kolileri içinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildiÇay kolileri içinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf ettiGözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.