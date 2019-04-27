Dedesi için öyle bir şey yaptı ki

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Arif Safa Sarı, dedesinin gözü gibi baktığı 50 yıllık ambarı ahırın üzerine çıkardı.

Karadeniz’de ilginç bir dede torun olayı yaşandı. Ünye’nin Çatak Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Ali Sarı babasından yadigar kalan ambarın yıkılmasına gönlü razı olmadı. Babasının 50 sene önce kendisine yaptığı ambarın olduğu yere torunu Arif Safa Sarı ev yapacağı söylemesi üzerine dede Ali Sarı ambarın yıkılmamasını ve babasından yadigar kaldığını torununa söyledi. Bunun üzerine Arif Safa Sarı aile bireylerini toplayarak ambarın yıkılmadan farklı bir yere taşınabileceğini herkese anlattı.

Dedesine kıyamadı

Dedesine kıyamayan Arif Safa Sarı ambarı ahır olarak kullandıkları yere çıkardı. Mahallelinin şaşkın bakışları arasında saniye saniye cep telefonlarına yansıyan görüntülerde titizlikle taşınan ambarı ahırın üstüne koyduran Arif Safa Sarı dedesinin gözü gibi baktığı ambarı bundan sonrada kendisinin gözü gibi bakacağını söyledi.

Yaşananları anlatan torun Arif Safa Sarı, "Bu ambar 1970’li yıllarda dedemin babası tarafından dedem Ali Sarı’ya yapılmış. Bu ambarın yaklaşık 50 yıllık bir mazisi var. Bizim de yerimiz müsait olmadığı için ambarın bulunduğu yere ev yapma durumumuz söz konusu oldu. Ambarın durduğu olan eski yerde ev inşaatına başlayacağız. Tabii bu durumda ambarın yıkılacağını ve yerine ev yapılacağını duyan dedemin bu duruma çok üzüldüğünü duydum. Aile bireylerini bir araya toplayarak ambarın nereye taşınacağını konuştum. Önce sökerek tekrar yaparız diye düşündük. Sök çıkar işinden sonra ambarın eskisi gibi olacağını düşünmedik" dedi.