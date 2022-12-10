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  4. Dedesi sattı, o 11 yıl sonra Ankara'da buldu! 1978 model Mercedes'i görünce tanıyamadı: Temizlik yapıp yerine koyuyoruz

Dedesi sattı, o 11 yıl sonra Ankara'da buldu! 1978 model Mercedes'i görünce tanıyamadı: Temizlik yapıp yerine koyuyoruz

10.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokatlı Hüseyin Atıl Atılgan dedesi Gazi Atılgan'ın 32 yıl kullandıktan sonra 2010 yılında ölmeden 2 ay önce sattığı 1978 model Mercedes marka otomobilin izini sürüp 45 bin TL'ye satın aldı. Oğlunun sürprizi karşısında çok şaşıran baba Faruk Atılgan, ''İlk baktığımda tanıyamadım. Plakasından babamın olduğunu anladım. Aynı plakayı da muhafaza ediyoruz. Arada bir çıkartıyoruz. Daha sonra temizlik yaparak geri yerine koyuyoruz. 'Satılık mı?' diye soranlar oluyor'' şeklinde konuştu.

Tokat’ta Dursun Gazi Atılgan, 2010 yılında 78 yaşında hayatını kaybetti. Atılgan, ölümünden 2 ay önce 32 yıl boyunca kullandığı Mercedes marka otomobilini de ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle sattı. Atılgan'ın torunu Hüseyin Atıl Atılgan, dedesinin uzun yıllar kullandığı ve aile sembolü olan otomobili bulup babasına hediye etmeye karar verdi. Aracı bulmak için araştırma yapan Atılgan, 3 yıl süren çabasının ardından otomobili geçen yıl Ankara’da buldu. 45 bin TL vererek aracı satın alan Atılgan, bakımı için de 100 bin TL harcadı. Atılgan, otomobili geçen yıl doğum gününde babası Faruk Atılgan’a hediye etti. Faruk Atılgan baba yadigarı otomobili işlettiği mobilya mağazasının vitrininde sergilemeye başladı.

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'AİLEMİZ BU ARAÇTA ŞOFÖRLÜK ÖĞRENDİ'

Babasının, kuzenlerinin ve kendisinin bu otomobilde şoförlük öğrendiklerini ifade eden Hüseyin Atıl Atılgan, "Yaklaşık 30 yıl bu araç evimizin önünde durdu. Bizim için manevi değeri olan bir araba. Dedem vefat etmeden önce aracı satmıştı. Takip ederek 3 yıl sonra ulaştık. Kardeşim ile bu aracı alarak babamıza hediye edelim diye düşündük. Aracı aslına uygun olarak restore ettik. Şu anda mobilya mağazamızda içeriye dekor olarak koyduk. Arabanın rengini değiştirdik. Kızım kırmızıyı çok seviyordu, dedesi ile kırmızıya karar verdiler. Kırmızıya boyattık, aracımız çalışıyor. Sadece özel günlerde kullanıyoruz. Babam ilk gördüğünde çok heyecanlandı" diye konuştu.

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'YURT DIŞINDAN GETİRİLEN PARÇALARLA RESTORE EDİLDİ'

Doğum gününde babasının emektar otomobilinin hediye edilmesine çok mutlu olduğunu söyleyen Faruk Atılgan, "Oğlum bu aracı alarak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutlu oldum. Babamın arabasıydı. Ama bakım istiyordu. Arabanın parçaları yurt dışından getirildi. Tekrar onarıldı. Dört dörtlük bir şekilde yaparak mobilya mağazamıza koyduk. Arada bir çıkartıyoruz. Daha sonra temizlik yaparak geri yerine koyuyoruz. Oğlumun düşünerek bunu elde etmesi beni çok mutlu etti. İlk baktığımda tanıyamadım. Daha sonra plakasına baktım. Baktım, babamın arabası. Aynı plakayı da muhafaza ediyoruz. Gelen müşterimiz otomobil ile fotoğraf çektiriyor. Özelliklerini soruyorlar. Dikkat çekiyor. 'Satılık mı?' diye soranlar bile oluyor. Ama satılık değil. Babam ile çok seyahatlerimiz oldu. Çok anılarımız var. Babam çok hızlı araba kullanırdı. Bana da kullandırırdı" dedi.

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(DHA)

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