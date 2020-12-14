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Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü

14.12.2020 18:50 | Son Güncelleme:
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Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşadığı apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğunda dedesi tarafından hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Tosmur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Dede A. G., sabah uyandığında aynı evde yaşadığı torunu Ahmet G.’yi (24) yatağında bulamayınca paniğe kapılarak aramak için evden dışarı çıktı. 3’üncü katındaki evinden apartman girişine inen dede, torununu merdiven boşluğunda yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Bunun üzerine dede A.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Güvercin’i ambulansla yakındaki hastaneye götürdü. Yoğun bakıma alınan genç, bugün saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Güvercin’in cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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