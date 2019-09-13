Dedesinden öğrendiği meslekle ahşabı sanata dönüştürüyor

Bu tutkusunu dedesine borçlu olduğuna işaret eden İlter, "Çocukluğum dedemin yanında marangoz dükkanında geçti. O tozun, talaşın içinde olmaktan mutlu olurdum. Ahşabın kokusuna dokusuna çok meraklıydım. Yıllar geçti. Okula gittim ama ahşapla irtibatım hiç kopmadı." dedi.

Ahşap ustası İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu ahşabın kendisi için zamanla bir tutkuya dönüştüğünü, yaşam enerjisi haline geldiğini söyledi.

Ekmeğini ahşaptan kazanan evli ve bir çocuk babası İlter, atölyesinde gün boyu oyuncaklar, farklı yöre mimarilerini yansıtan evler, gemiler ve hediyelik eşyalar hazırlıyor.

Dedesinden öğrendiği sanattan kopamayan İlter, çalıştığı özel şirketten ayrılarak, tüm mesaisini bu işe ayırdı.

Dedesinden öğrendiği sanatı evinde uyguladığını, ancak bu işi sürekli yapmak için çalıştığı özel şirketten ayrıldığını aktaran İlter, çalıştığı işten elde ettiği kazanç ile ahşap atölyesi kurduğunu belirtti.

- "Ahşap merakı bana ekmek kapısı oldu"

"Ahşap merakı bana ekmek kapısı oldu. Sevdiğim işi yapıyorum, ahşaptan sanat eserleri çıkarıyorum." diyen İlter, bu işin kendisini çocukluğuna götürdüğünü, bu işte huzur ve mutluluk bulduğunu vurguladı.

İlter, ahşap ile arasında duygusal bir bağ kurulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Dedem ömrü yettiğince hep marangozluk yaptı. Bayrağı ben devraldım. Dedemin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorum. Dedem bu işte daha da ileri gidebilirdi ama maddi sıkıntılardan dolayı belirli bir yere kadar geldi. Onun yapamadıklarını yapıp, vefa borcumu, bu işle uğraşarak ödemeye çalışıyorum."

- "Müşterilerin hayallerini de gerçekleştiriyoruz"

İlter, bilgisayar üzerinde yaptığı çizimler için temin ettiği malzemeleri kullandığını, makine ile çıkardığı parçaları montajla birleştirip, ilgi gören ürünlere dönüştürdüğünü aktardı.