HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dedesinden yadigar aletlerle 65 yıldır nalbantlık yapıyor

Dedesinden yadigar aletlerle 65 yıldır nalbantlık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Mesleği babasının yanında öğrenen 73 yaşındaki Mehmet Fakirsever, Tokat'ta mesleğin son temsilcisi olarak nalbantlığı sürdürüyor - Yılda ortalama 1500 takım nal üreten Fakirsever, bunları yarış atlarında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Tokat'ta yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Fakirsever, dedesinden yadigar kalan asırlık aletlerle 65 yıldır nalbantlık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

İl merkezi Meydan Çarşısı'ndaki atölyesinde mesleğin son temsilcilerinden olarak nalbantlığı sürdüren evli ve 3 çocuk babası Fakirsever, nalbantlığa 8 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı.

Babasının 25 yıl önce mesleği bırakmasının ardından 7 metrekarelik dükkanı devralan Fakirsever, günümüzde işleri azalsa da nalbantlığı geleceğe taşımaya gayret ediyor.

Fakirsever, işinde ise dedesinden babasına, ondan da kendisine yadigar kalan çekiç, örs ve demir kesme makasını kullanıyor.

Mehmet Fakirsever, AA muhabirine, nalbantlık mesleğinin Türkiye'deki son temsilcilerinden olduğunu, Tokat'ta ise bu işi yapan sadece kendisinin kaldığını söyledi.

Yıllardır çekiçle metali döverek nal yaptığını belirten Fakirsever, nal çakmanın ve tırnak bakımının at için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nalbantlığın eskiden çok kazandırdığını ancak günümüzde at ve öküzün işlevini yitirmesi nedeniyle ilgi görmediğini dile getiren Fakirsever, şöyle devam etti:

"Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan motorlar ve bunun gibi araçlar nalbantlığı ortadan kaldırdı. Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında. Eskiden her şey atlarla yapılırdı. Atlar her alanda kullanılırdı. Ben dedemden, babamdan gelen mesleği sürdürüyorum. Köylerde bile artık yük taşımacılığında, köy işlerinde binek hayvanları kullanılmıyor."

Mesleğini kendisinden sonra devam ettirecek kimse bulunmadığını söyleyen Fakirsever, ömrü yettiği sürece işini sürdüreceğini ifade etti.

- "Şimdi özellikle yarışlara katılacak atlar için nal üretiyorum"

Nalbantlığın eskinin gözde mesleklerinden olduğunu aktaran Fakirsever, şunları kaydetti:

"Şimdi özellikle yarışlara katılacak atlar için nal üretiyorum. 3,5-4 milimetre kalınlığında saçları kesip çekiçle elde döverek nal yapıyorum. Her atın özelliğine göre imal ediyorum. Özellikle yarış atları için kapalı tarzda, her biri 510 gram ağırlığında nal yapıyorum. Atlar, günlük idmanlarını bunlarla yapıyor, yarış döneminde ise bunlar çıkarılarak yerine daha hafif olan fabrikasyon nal takılıyor. Nal, atın ön ve arka ayaklarına göre değişiyor."

Fakirsever, Erzurum, Sivas, Van, Antalya, Bursa, İstanbul ve Ankara'dan sipariş aldığını anlatarak, "Yılda ortalama 1500 takım nal üretiyorum. Bir nal atın ayağında en fazla 2 ay kalıyor. Sonra sökülüp yenileri takılıyor. Atlarda nal ve nal çakılması çok iyi olmalıdır ki verim alınabilsin." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede, atıklarla organik gübre üretimine başlandıÜniversitede, atıklarla organik gübre üretimine başlandı
Kazada ölen gence siyah balonlu anmaKazada ölen gence siyah balonlu anma
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fakirsever nalbant Tokat yok olan meslekler

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 6.8'lik depremin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı

Deprem sırasında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Deniz Baykal hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında 'tarihi' hata!

Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında 'tarihi' hata!

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

Kırıkkale’nin tek down sendromlu oto lastik ustası

Bu tamirciye giren şaşırmadan edemiyor! Tam 10 yıldır...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.