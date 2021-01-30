Dedesini öldürme suçundan tutuklanan şahsın evinden uyuşturucu madde çıktı

Bilecik’te, dedesini öldürmek suçundan tutuklu bulunan şahsın evinde yapılan aramalarda 90 gram uyuşturucu madde bulundu.

Olay; 5 Ocak günü Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde meydana gelmişti. Evinde ölü bulunan 81 yaşındaki Ziya Ada’nın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve mahkemeye sevk edilen Mehmet A. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderilmişti. Tutuklu bulunan Mehmet A.’nın Bayırköy’deki evinde adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama yaptı. Aramada; poşet içerisinde (85) gram kubar esrar, (5) gram kenevir tohumu ve (1) adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bilecik Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

