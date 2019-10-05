Dedesinin av tüfeğiyle başladığı koleksiyonu 5 bin parçaya ulaşınca müze açtı

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki antikacı Ulvi Sinan Dişli, dedesinin av tüfeğiyle başladığı antika koleksiyonu 40 yıl sonra 5 bin parçaya ulaşınca müze açtı.

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan antikacı Ulvi Sinan Dişli, 10 yaşında “bu dedenin” diye verilen av tüfeğiyle başladığı antika koleksiyonuna 5 bin parçaya ulaştı. 400 yıllık geçmişe kadar uzanan, aralarında iç içe geçmeli ve oymalı ahşap zincir, el işlemeli su matarası, radyolar, gramofonlar, çaydanlıklar, saç kesme makineleri, motorlu ve pedallı motosikletle günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı 5 bin çeşit eşya, Rus işgalinde hastane olarak kullanılan tarihi binanın Hopa Belediyesi tarafından restore edilmesiyle “Hopa müzesi” olarak hizmete açıldı.

"Müzede yer alan ürünler 40 yıllık çalışmanın eseri"

Kendi imkanlarıyla devletten tek kuruş beklemeden topladığı antikaları halka açan Dişli, "İşimi severek yapıyorum ve çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Buradaki ürünlerin tamamını tedarik etmek için 1 lira dahi devletten talep etmedim. Kendi imkanlarımla ve ikili ilişkilerimle 40 yıllık bir çalışmanın sonucudur” dedi.