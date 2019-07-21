HABER

Dedesinin 'kefen parası'nı gasbedip gazinoda eğlendiler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ünal Uysal, arkadaşı Mithat Babacan ile evine girip tabancayla tehdit ettikleri dedesi Mehmet Ali Okudan'ın 'kefen parası' olarak ayırdığı 2 bin 600 lirayı gasbetti.

Dedesinin 'kefen parası'nı gasbedip gazinoda eğlendiler

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ünal Uysal, arkadaşı Mithat Babacan ile evine girip tabancayla tehdit ettikleri dedesi Mehmet Ali Okudan'ın 'kefen parası' olarak ayırdığı 2 bin 600 lirayı gasbetti. Parayı gazinoda eğlenerek harcadıklarını belirten Uysal ve Babacan, tutuklandı. Şüphelilerin mayıs ayında da içki almak için Mithat Babacan'ın babasına ait ineği çaldıkları, satmaya çalışırken de yakalandıkları belirtildi.
​Taşağıl Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Okudan, jandarmaya başvurarak, geçen cuma günü saat 00.30 sıralarında uyuduğu sırada torunu Ünal Uysal ve arkadaşı Mithat Babacan'ın evine zorla girerek, kendisini tabancayla tehdit edip yastığının altındaki 2 bin 600 TL'yi gasbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmayla, şüphelilerin Çolaklı'da bir villanın bekçi kulübesinde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
PARAYI GAZİNODA HARCAMIŞLAR
Şüphelilerden Ünal Uysal savcılık ifadesinde, Serik'te gazinoya gitmek istediklerini, ancak paraları olmadığını, bu sırada aklına dedesinde para olduğunun geldiğini belirtti. Arkadaşıyla dedesinin evine gittiklerini söyleyen Uysal, "Kapıyı zorladık, içeriden kilitliydi açamadık. Eve pencereden girdik. Dedem odasında uyuyordu. Bu sırada yaptığımız gürültüden uyandı. Biz de saklandık. Bu sırada ben sürünerek gidip baktım. Dedem yastığının altından çıkardığı parayı sayıyordu. Arkadaşımla plan yaptık. Mithat Babacan pencereden dışarı çıkıp kapıyı çaldı. Dedem kapıyı açıp onunla konuşurken, ben de yastığın altındaki paraları alıp kaçtım. Serik'te gazinoya gittik, birkaç saat eğlendik, ardından Çolaklı'ya geldik" dedi.
'TABANCA KULLANMADIK' İDDİASI
Mithat Babacan ise ifadesinde, eve girdiklerini, kendisinin dışarı çıkıp kapıyı çaldığını anlatarak, "Bu sırada Mehmet Ali Okudan dışarı çıktı. Ben kendisiyle konuştum. Bu sırada tabanca elimde değildi. Zaten tabanca boştu, mermisi de yoktu. Ünal parayı alınca oradan uzaklaşıp gazinoya eğlenmeye gittik" dedi.
Yakınlarıyla adliyeye gelen Mehmet Ali Okudan da, "Alınan 2 bin 600 lira, kefen paramdı. Paramı vermeleri halinde şikayetimi geri alacağım" dedi.
BABACAN’IN BABASININ İNEĞİNİ DE ÇALMIŞLARDI
Şüphelilerin mayıs ayında da içki almak için Mithat Babacan'ın babasına ait ineği çaldıkları, satmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandıkları belirtildi. Adli kontrol şartıyla bırakılan şüphelilerden Ünal Uysal hakkında 'basit yaralama' suçundan yakalama kararı olduğu, bu nedenle tutuklandığı kaydedildi. Uysal'ın bir süre sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Dedesinin 'kefen parası'nı gasbedip gazinoda eğlendilerDedesinin 'kefen parası'nı gasbedip gazinoda eğlendiler

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Gölde boğulan kuzenler Neslihan ve Buse'nin öğretmeninden duygusal mesajGölde boğulan kuzenler Neslihan ve Buse'nin öğretmeninden duygusal mesaj
10 çocuk babası, avluda intihar etti10 çocuk babası, avluda intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

İlk imza sevgilisi için!

İlk imza sevgilisi için!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Manisa'da kayık alabora oldu! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Manisa'da kayık alabora oldu! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.