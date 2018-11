Dedesinin köstekli saati ilgisini çekti, antikacı oldu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - TRABZON'da, 15 yaşındayken dedesinin köstekli saatinin ilgisini çekmesi üzerine eski eşyalara merak salan antikacı Gökhan Gündoğdu, bu hobisini mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık 1 yıl önce antika dükkanı açmak için Bursa’ya taşınan Gündoğdu, tarihi Koza Han’da bulunan dükkanında antika saatlerin her türünü, Osmanlı döneminden kalma gümüş eşyaları ve porselenleri meraklılarıyla buluşturuyor.

Antika saat konusunda bilgi toplayan Gündoğdu, zaman içinde antika eşya konusunda bilgisini geliştirdi ve hobisini mesleğe dönüştürdü. Gündoğdu, antika saatlerin her türünü, Osmanlı döneminden kalma gümüş eşyaları ve porselenleri açtığı dükkanda meraklılarıyla buluşturuyor. Küçük yaştayken büyük dedesinin köstekli saatini saklamak için aldığını söyleyen Gündoğdu, "Sonrasında cep saatlerine ilgi duymaya başladım. Daha sonra kol saatleri, bunların yapım yılları, yapan ustalar, nerede yapıldıkları, hangileri özeldir diye araştırarak başladım. Sonra yavaş yavaş kendim de alıp biriktirmeye başladım. Birkaç yıl sonra saatlerle ilgili tecrübeye sahip olduktan sonra ‘Neden bu hobiyi mağaza açıp da sürdürmeyeyim?’ diye düşündüm. Bursa’ya geleli 1,5 yıl oldu. Buranın tarihini bildiğim için eski kültürü, Osmanlı şehri, sonuçta o döneme ışık tutan bir yer. Koza Han hem tarihi, hem de herkesin geldiği bir yer" dedi.

'ESKİ EŞYALARI ALIRKEN MUTLU OLUYORUM'

Antika eşyaları toplarken büyük haz duyduğunu belirten Gündoğdu, “Ben daha çok porselen objeleri ve saatin her çeşidini seviyorum. Saat benim için birinci sırada. Satmaktan ziyade parçaları alırken çok hoşuma gidiyor. Çok severek yaptığım bir iş ve bundan haz duyuyorum. Eşyaları satın alırken bir çocuğun bisiklete sahip olması kadar mutlu oluyorum. Onları tekrar birileriyle buluşturmak bana doyumsuz bir haz veriyor. Yurtdışında büyük fuarlar oluyor. Yurtdışında antika eşyalara ilgi biraz daha fazla. Yurt dışında düzenli olarak antika dergileri çıkıyor onları takip ediyorum. Birkaç ayda bir İtalya’da, Fransa’da ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu fuarlara katılmaya çalışıyorum. Bu fuarlarda çok özel ürünler çıkabiliyor ve Osmanlı’ya ait çok fazla ürün var. Bunları ülkemize getirmeye çalışıyorum” dedi.

'İLGİMİ EN ÇOK SAATLER ÇEKİYOR'

Antika eşyalara meraklı olduğunu söyleyen müşterilerden Mahmut Ozulu ise (48), "Bursa’ya geldiğim zaman muhakkak buraya geliyorum. Geldiğim zaman da Gökhan Bey’den yeni ürünleri hakkında bilgi alıyorum. Hemen hemen haftada bir kez geldiğim, uğrak olduğum bir yer. İlgimi en çok saatler çekiyor. Köstekli saatler ve tespihler başta olmak üzere birtakım antika eşyalara göz gezdiriyorum" dedi.