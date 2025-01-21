Dedesinin otobüsünü çalıp dehşet saçtı: 16 yaşındaki genç çarpılmadık araç bırakmadı!

Olay, Güngören Ayazma Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki bir çocuk, dedesine ait olan Metro Turizm otobüsünü kimseye fark ettirmeden kaçırdı. Çocuk, otobüsle caddeye çıktıktan sonra park halindeki araçlara çarparak hasara yol açtı.

OTOBÜS, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Kontrolsüz bir şekilde kullanılan otobüs, cadde üzerinde bulunan birçok araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay anında cadde üzerinde kimsenin olmaması, olası bir facianın önüne geçti.

ÇOCUK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Otobüsle sokakta araçlara çarpan 16 yaşındaki çocuk, olayın ardından hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesine fırsat bırakmadan kaçan çocuğun kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otobüsün araçlara çarptığı o anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)