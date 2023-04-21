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Dedesinin otomobilini kaçıran çocuk kaza yaptı! 5 yaralı

21.04.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da, dedesinin otomobilini izinsiz alıp arkadaşlarıyla gezmeye çıkan 15 yaşındaki Yavuz A. aracın kontrolünü kaybedince kaza yaptı. Kazada, Yavuz A. ve araçta bulunan 4 arkadaşı yaralandı.

Dedesinin otomobilini kaçıran çocuk kaza yaptı! 5 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında, merkeze bağlı Sevinçli köyünde meydana geldi. Dedesine ait otomobili izinsiz alan Yavuz A. (15), 4 arkadaşıyla beraber köy yolunda seyir halindeyken otomobilin hakimiyetini kaybedince yoldan çıkıp, tarlaya devrildi.

Kazada, Yavuz A. ile arkadaşları Yakup K. (15) ,İlyas K. (14) Ramazan E.T. (16) ve Ömer F.K. (12) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralıların İlyas K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası Aksaray

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