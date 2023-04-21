Dedesinin otomobilini kaçıran çocuk kaza yaptı! 5 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında, merkeze bağlı Sevinçli köyünde meydana geldi. Dedesine ait otomobili izinsiz alan Yavuz A. (15), 4 arkadaşıyla beraber köy yolunda seyir halindeyken otomobilin hakimiyetini kaybedince yoldan çıkıp, tarlaya devrildi.

Kazada, Yavuz A. ile arkadaşları Yakup K. (15) ,İlyas K. (14) Ramazan E.T. (16) ve Ömer F.K. (12) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların İlyas K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

