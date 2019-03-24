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Dedesinin tabancasıyla oynarken kuzenini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 00:56 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 17 yaşındaki genç, dedesine ait tabancayı kurcalarken yanında bulunan kuzenini bacağından yaraladı

Adıyaman'da bir çocuk, dedesinin tabancasıyla oynarken kuzenini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesindeki evde, 17 yaşındaki H.Y, dedesi Ebubekir Y'ye ait tabancayı kurcalamaya başladı. Aniden ateşlenen tabancadan çıkan mermi, yanında bulunan kuzeni 17 yaşındaki Tarık M'nin bacağına isabet etti.

Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tarık M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

H.Y'nin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kaza tabanca yaralama

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