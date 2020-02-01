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Dedesinin yarım asırlık "koku"sunu Türkiye'ye satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:10 | Son Güncelleme

Bolu'da kolonyacılık mesleğini üç kuşaktır devam ettiren Samet Çağlar'ın, dedesinin 50 yıl önce geliştirdiği formülü bozmadan ürettiği kolonyalar, Türkiye genelinde nostaljik koku sevenlerden talep görüyor - Samet Çağlar: - "Dedem ilk çam ve Abant nilüferi kokularını yapmış. Bunlar Bolu'ya has olduğu için bunlarda hiçbir şekilde oynama yok. Dedem 50 sene önce nasıl başladıysa koku imalatına o şekilde devam ediyoruz"

İSMAİL KABASAKAL - Bolu'da kolonyacılık mesleğini üç kuşaktır sürdüren Samet Çağlar, dedesinin k 50 yıl önce geliştirdiği formülü bozmadan ürettiği kolonyaları müşterileriyle buluşturuyor.

Dedesi Azmi Çağlar'ın 1968 yılında geliştirdiği formülle üretimine başladığı ve markalaştırdığı kolonya imalatını devralan Çağlar, evinin alt katındaki atölyede dede mesleğini özveriyle devam ettiriyor.

- "Kokularımızı 50 yıllık formülümüzü koruyacak şekilde üretip pazarlıyoruz"

Samet Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolonyacılık mesleğini üç kuşaktır sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye genelinde müşterilerimizin talep ettiği kokuları ulaştırmaya çalışıyoruz. Kokularımızı elimizden geldiğince 50 yıllık formülümüzü koruyacak şekilde üretip pazarlıyoruz." dedi.

Üretilen kolonyaların genelde bölgenin kokuları ile müşterilerin en çok sevdiği kokulardan oluştuğunu anlatan Çağlar, şunları dile getirdi:

"Elimden geldiğince dedemin ve babamın bana öğrettiği şekilde formülleri ve kolonya imalatını en güzel şekilde yapmaya gayret gösteriyorum. Şu an limon, çam, Abant nilüferi, çimen çiçeği, tütün, ardıç, 'Hacı Mülazım Her Eve Lazım', zeytin çiçeği, yeşil çay, Japon kiraz çiçeği, okyanus ferahlığı gibi 10'un üzerinde kokumuz var. Bunu 15-20 de yapabiliriz ama şu an en çok talep gören kokular neyse onları üretiyoruz.

Dedem ilk çam ve Abant nilüferi kokularını yapmış. Bunlar Bolu'ya has olduğu için bunlarda hiçbir şekilde oynama yok. Dedem 50 sene önce nasıl başladıysa koku imalatına o şekilde devam ediyoruz. Diğer kokuları da üzerine bir şey eklemeden bana nasıl öğretildiyse o şekilde üretiyoruz. Ben de elimden geldiğince üzerine çalışma yaparak farklı kokular üretmek için çalışıyorum. Yeni ortaya çıkardığımız kokuları müşterilerimize sunuyoruz. Onlardan memnun kalırlarsa üretimine devam ediyoruz."

Çağlar, hem ismi hem de kokusuyla en dikkati çeken kolonya çeşidinin "Hacı Mülazım Her Eve Lazım" olduğunu dile getirerek, "Bize özgü bir kolonya. Bu, bizim soyadı kanunundan önce sülalemizin lakabı. Bize 'Hacı Mülazımlar' derler. Kolonya üretiminden sonra kokunun insanlar tarafından çok beğenildiğini öğrendik. İnsanların bu istek ve talebinden sonra isminin ne olacağı konusunda düşünüldü. O esnada sülale isminin verilmesine karar verilerek, 'Hacı Mülazım Her Eve Lazım' şeklinde isim verdik." ifadelerini kullandı.

- "Yıllık ortalama 30 bin litre kolonya üretiyoruz"

Çağlar, yıllık ortalama 30 bin litre ürettikleri kolonyadan yıllık ortalama 120-130 bin lira gelir elde ettiklerini kaydetti.

Kolonyanın artık hediyelik ürün olarak kullandığına işaret eden Çağlar, "Bu da bizim sektörümüze sekte vuruyor. Eskisi gibi devamlı tüketilen bir ürün değil ama biz bunun mücadelesini bırakmıyoruz. Bu bizim mirasımız, kültürümüz. Bunu elimizden geldiğince yapmaya çaba gösteriyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kolonya Yeniçağa

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