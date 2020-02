Dedesinin yarım asırlık "koku"sunu Türkiye'ye satıyor

İSMAİL KABASAKAL - Bolu'da kolonyacılık mesleğini üç kuşaktır sürdüren Samet Çağlar, dedesinin k 50 yıl önce geliştirdiği formülü bozmadan ürettiği kolonyaları müşterileriyle buluşturuyor.

Dedesi Azmi Çağlar'ın 1968 yılında geliştirdiği formülle üretimine başladığı ve markalaştırdığı kolonya imalatını devralan Çağlar, evinin alt katındaki atölyede dede mesleğini özveriyle devam ettiriyor.

- "Kokularımızı 50 yıllık formülümüzü koruyacak şekilde üretip pazarlıyoruz"

Samet Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolonyacılık mesleğini üç kuşaktır sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye genelinde müşterilerimizin talep ettiği kokuları ulaştırmaya çalışıyoruz. Kokularımızı elimizden geldiğince 50 yıllık formülümüzü koruyacak şekilde üretip pazarlıyoruz." dedi.

Üretilen kolonyaların genelde bölgenin kokuları ile müşterilerin en çok sevdiği kokulardan oluştuğunu anlatan Çağlar, şunları dile getirdi:

"Elimden geldiğince dedemin ve babamın bana öğrettiği şekilde formülleri ve kolonya imalatını en güzel şekilde yapmaya gayret gösteriyorum. Şu an limon, çam, Abant nilüferi, çimen çiçeği, tütün, ardıç, 'Hacı Mülazım Her Eve Lazım', zeytin çiçeği, yeşil çay, Japon kiraz çiçeği, okyanus ferahlığı gibi 10'un üzerinde kokumuz var. Bunu 15-20 de yapabiliriz ama şu an en çok talep gören kokular neyse onları üretiyoruz.