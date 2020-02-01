Dedesinin yarım asırlık "koku"sunu Türkiye'ye satıyor

"Elimden geldiğince dedemin ve babamın bana öğrettiği şekilde formülleri ve kolonya imalatını en güzel şekilde yapmaya gayret gösteriyorum. Şu an limon, çam, Abant nilüferi, çimen çiçeği, tütün, ardıç, 'Hacı Mülazım Her Eve Lazım', zeytin çiçeği, yeşil çay, Japon kiraz çiçeği, okyanus ferahlığı gibi 10'un üzerinde kokumuz var. Bunu 15-20 de yapabiliriz ama şu an en çok talep gören kokular neyse onları üretiyoruz.

Dedem ilk çam ve Abant nilüferi kokularını yapmış. Bunlar Bolu'ya has olduğu için bunlarda hiçbir şekilde oynama yok. Dedem 50 sene önce nasıl başladıysa koku imalatına o şekilde devam ediyoruz. Diğer kokuları da üzerine bir şey eklemeden bana nasıl öğretildiyse o şekilde üretiyoruz. Ben de elimden geldiğince üzerine çalışma yaparak farklı kokular üretmek için çalışıyorum. Yeni ortaya çıkardığımız kokuları müşterilerimize sunuyoruz. Onlardan memnun kalırlarsa üretimine devam ediyoruz."

Çağlar, hem ismi hem de kokusuyla en dikkati çeken kolonya çeşidinin "Hacı Mülazım Her Eve Lazım" olduğunu dile getirerek, "Bize özgü bir kolonya. Bu, bizim soyadı kanunundan önce sülalemizin lakabı. Bize 'Hacı Mülazımlar' derler. Kolonya üretiminden sonra kokunun insanlar tarafından çok beğenildiğini öğrendik. İnsanların bu istek ve talebinden sonra isminin ne olacağı konusunda düşünüldü. O esnada sülale isminin verilmesine karar verilerek, 'Hacı Mülazım Her Eve Lazım' şeklinde isim verdik." ifadelerini kullandı.