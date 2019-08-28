Dedesiyle balık tutmaya giden Halil, düştüğü barajda kayboldu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Halil El Halil, dedesiyle balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'na düşerek kayboldu. Küçük çocuk, olaydan dakikalar önce dedesi tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde oltalarla oynarken görülüyor.

Boğazköy Barajı'na dedesi Mervan Muhammed Aga (55) ile birlikte balık tutmaya giden Halil El Halil, elini yıkamak istedi. Baraj suyuna doğru eğilen çocuk, dengesini kaybederek düştü. Dede, torununu kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Çocuk, suda kaybolurken ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipler, suda çocuğu arama çalışması başlattı.

Halil El Halil'in suya düşmeden önce dedesi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinde baraj kenarındaki oltalarla oynadığı görülüyor.

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