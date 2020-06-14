HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dedeye ziyaret karantinayla bitti! 20 kişi gözlem altında

Dedeye ziyaret karantinayla bitti! 20 kişi gözlem altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 14:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta akrabalarını ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının korona virüs testi pozitif çıktı. Köyde temas kurulduğu düşünülen 20 kişi karantina altına alındı. Jandarma ekiplerinin 24 saatlik nöbeti sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yalova’da yaşayan M.K. isimli kadın annesi ile birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi’nde ikamet eden dedesini ziyarete geldi. Bir süre sonra ev halkından bazıları rahatsızlanınca 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.
M.K. isimli kadın ile babaannesi, annesi ve kuzeninin korona virüs testleri pozitif çıktı. Harekete geçen ekipler M.K. ve babaannesini hastaneye yatırarak gözlem altına aldı. Testi pozitif çıkan anne ve kuzenin ise evdeki tedavileri sürüyor. Öte yandan, temas kurulduğu düşünülen ve mahallede yaşayan 20 kişi tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Giriş ve çıkışların durdurulduğu mahallede vatandaşların ihtiyaçları ise bariyerlerin bulunduğu bölgeye getirilerek karantina altındaki vatandaşlara iletiliyor.

Sivriler köyü muhtarı Şenol Taşkın da vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti. Taşkın, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de günlük olarak mahalleye gelerek gözlem altındaki vatandaşların sağlık durumlarını takip ettiklerini ifade etti.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm! Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı!

Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Koronavirüs vaka sayısı artan Diyarbakır'da vatandaşlar diken üstünde

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Kene tehlikesi büyüyor! Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir ölüm daha

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'tokalaşma' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'tokalaşma' paylaşımı

Son dakika! Zeytinburnu'daki lokantada patlama!

Zeytinburnu'daki lokantada patlama!

Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov görüştü

Kritik toplantı ileri bir tarihe ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.