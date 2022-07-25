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Dedikleri tek tek ortaya çıkıyor! Kahin Shipton Ana'dan tüyler ürperten kehanetler...

25.07.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahin Shipton Ana olarak bilinen Ursula Southeil, geçmiş dönemlerde ortaya attığı kehanetlerle adeta halk arasında bilge kişi olarak anılan isimlerden biriydi. Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinlerin isimleri sık sık gündemde yer alırken, onun ismi hep arka sayfalarda kaldı. Fakat Kahin Shipton Ana olarak bilinen kişinin de kehanetleri tek tek ortaya çıktı. Tahminleri tek tek gerçekleşen Shipton Ana'nın diğer kehanetleriyse herkesi şaşırttı.

Dedikleri tek tek ortaya çıkıyor! Kahin Shipton Ana'dan tüyler ürperten kehanetler...

Shipton Ana olarak da bilinen ve Birleşik Krallık döneminde var olduğuna inanılan ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri yeniden gündeme geldi. Nostradamus ve Baba Vanga gibi ünlü kahinlerin yanı sıra Shipton Ana'nın da kehanetleri tek tek gerçekleşmişti. Kahinlerin sıkça konuşulduğu dönemde tahminleriyle herkesin tüylerini diken diken eden Shipton Ana'nın kehanetlerini duyunca inanamayacaksınız!

KORKUNÇ BİR FIRTINA SIRASINDA DÜNYAYA GELDİ

Shipton Ana olarak bilinen ünlü kahin, 1488'de annesi Agatha Soothtale tarafından Knaresborough kasabasının dışındaki Kuzey Yorkshire'daki bir mağarada doğdu. Korkunç bir fırtına sırasında doğan Ursula Southeil'in doğumu ve yaşamıyla ilgili efsanelerin en eski kaynakları 1667'de yazar ve biyografi yazarı Richard Head ve daha sonra 1686'da J. Conyers tarafından toplanmıştır.

shipton ana

KRAL VE ADAMLARINI TAŞA DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ SÖYLENİR

Shipton Ana, bazen bir cadı olarak tanımlanır ve Oxfordshire'daki Rollright Stones'un kökenini içeren folklorla ilişkilendirilir. Bildirildiğine göre bir kral ve adamları tarafından test edilen ünlü kahinin, testi geçemeyen kral ve adamlarını taşa dönüştürdüğü iddia edilmiştir.

shipton

KEHANETLERİ GERÇEKLEŞTİ

Shipton Ana olarak tanınan Ursula Southeil'in bir İngiliz kahin ve peygamber olduğu söylenir. Geçmiş yıllarda anlattıkları, tahminleri ve kehanetleriyle ünlenen bilge kişinin bazı kehanetleri ise gerçeğe dönüşmüştü.

İşte Shipton Ana'nın ortaya çıkan kehanetlerinden bazıları;

"İngiltere'nin kaderi değişecek ve Londra'da çok fazla ölüm gerçekleşecek." (1666 Büyük Londra Yangını)

büyük londra yangını

"At arabaları yerine başka araçlar gelecek" (Arabalar)

arabalar

"Demir öyle bir işlenecek ki su üzerinde tahta gibi yüzebilecek." (Gemiler)

gemiler

"Su altında insanlar görecek, uyuyacak ve konuşacak." (Dalgıçlar)

su altı

"Düşünceler göz açıp kapayıncaya kadar hızla tüm dünyada dolaşabilecek." (İnternet)

internet

"Henüz keşfedilmemiş topraklarda ve kayaların arasında sarı parlak cisim belirecek ve insanlar buna hücüm edecek" (Altın)

altın

"En zor zamanlar geldiğinde ise Fransa ve İngiltere birlik olacak." (I. ve II. Dünya Savaşları)

Fransa ve İngiltere

"Çok uzak zamanlarda kadınlar, erkekler gibi pantolon giyecek ve saçlarının erkek gibi kestirecek" (Günümüz)

kadınlar

"Yanardağlar nefes almaya başlayacak ve yeniden uyanacak" (Yanardağ patlamaları)

yanardağ

"Resimler oynamaya başlayıp hareket edecek ve insanlar buna rağbet gösterecek" (Sinemalar)

sinema

SHIPTON ANA 1561 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Shipton Ana, 1561 yılında Knaresborough´da Dropping Well yakınlarında hayatını kaybetti.

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kahin
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