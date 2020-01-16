Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dumlupınar'ın Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramada defineci olduğu belirlenen Emin Ç., Ferdi. K. ve Engin A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince tünel ve çevresinde yapılan aramalarda ise 2 adet hilti, beton delme makinası karot, jeneratör, matkap, muhtelif kazı aleti, çadır ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin olay yerinde 10 metre uzunluğunda ve 5 metre derinlikte kazı yaptıkları, gece de çalışmaları devam ettirmek için tünele aydınlatma sistemi kurdukları tespit edildi. İfadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi, Dumlupınar Kaymakamı Abdülkerim Abbasoğlu’nun yakalattığı ortaya çıktı. Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisinde altın dolu lahit olduğu dedikoduları üzerine harekete geçen Kaymakam Abbasoğlu'nun yanına birkaç kişi alarak, traktörle bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Kardaki ayak izlerini takip ettiği belirtilen Abbasoğlu, definecilerin kazdığı mağarayı tespit edip, jandarma ekiplerine bilgi verirken, şüpheliler de düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.