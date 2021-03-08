Deep Nostalgia nasıl kullanılır? Fotoğraf canlandırma Deep Nostalgia nasıl indirilir?

Deep Nostalgia uygulamasının, kişilere nostaljik ve duygusal anlar yaşatması hedefleniyor. Deep Nostalgia fotoğraflarda bulunan yüzleri canlandırarak hareket kazandırıyor. İsrail merkezli teknoloji ve soyağacı sitesi olan MyHeritage tarafından geliştirilen bu uygulama, birçok kişiye duygu dolu anlar yaşattı. Kullanıcıların internet üzerinden sıklıkla araştırdığı Deep Nostalgia nedir? Deep Nostalgia nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde…

DEEP NOSTALGİA NEDİR?

Temel olarak fotoğraf canlandırma uygulaması olarak adlandırılan Deep Nostalgia’nın asıl amacı, kullanıcıların ölmüş yakınlarını deepfake teknolojisi ile tekrar canlıymış gibi görmeleri üzerine kuruludur. MyHeritage’ın sitesinin sıkça sorulan sorular bölümünde, yeni uygulamanın “nostalji” amaçlı olduğunun altı çizelerek: “Sevdiklerimizi hayata döndüren bu özellik bazı kişiler tarafından ‘sihirli’ bazı kişiler tarafından da ‘ürkütücü’ bulunabilir. Sonuçlar tartışmalı olabilir ama bu teknolojiye kayıtsız kalmak zor.” Açıklaması yer verildi.

FOTOĞRAF CANLANDIRMA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR? NASIL İNDİRİLİR?

Android veya iOS model telefonlarınızdan uygulama mağazalarından Deep Nostalgia'yı indirebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak isteyenlerin tek yapması gereken ise MyHeritage'da ücretsiz bir hesap açarak bir fotoğraf yüklemeleri. Ardından süreç otomatik olarak işliyor.



