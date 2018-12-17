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Deep Turkish Web neden göz altına alındı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ünlü YouTube kanalları arasında yer alan Deep Turkish Web, bugün göz altına alındı. Peki, kanalın sahipleri neden göz altına alındı? İşte göz altına alınma olayının perde arkası.

Deep Turkish Web neden göz altına alındı?

Türk YouTuberlara olan operasyonlar devam ediyor. Sosyal medyada milyonlarca kişiye hitap eden ve bu kişileri olumsuz olarak etkileyebileceği düşünülen YouTuberlar teker teker göz altına alınmaya başlanmıştı. Şimdi bunlara Deep Turkish Web eklendi. Peki, Deep Turkish Web kanalının Emre Kızgır ve Erdi Kızgır neden göz altına alındı?

YouTube’da yaklaşık 850 bin takipçisi olan Emre Kızgır ve Erdi Kızgır kardeşler, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 26 ilde yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda göz altına alındı. Emre Kızgır ve Erdi Kızgır kardeşlerin gençleri uyuşturucu kullanımına özendirdiği için göz altına alındığı söyleniyor.

Şimdilik Emre Kızgır ve Erdi Kızgır kardeşlerin dava süreci hakkında bir bilgi bulunmuyor. Daha önce böyle bir olay ünlü şarkıcı Ezhel yani Sercan İpekçioğlu’nun başına gelmişti. Hatta Ezhel gençleri uyuşturucuya özendirmekten dolayı tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Bakalım ünlü YouTube kanalının akıbeti nasıl olacak?

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Anahtar Kelimeler:
Deep Turkish Web teknoloji

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