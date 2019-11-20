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DeFacto "akıllı mağaza" sayısını artıracak 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:53 | Son Güncelleme

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İSTANBUL, (DHA) ? DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Serdar Ersoy, eylül ayında İstanbul?da açtıkları ilk akıllı mağazaya yeni teknolojiler getireceklerini söyledi. Müşterilere avantaj ve konfor sunduklarını belirten Ersoy, ?Satış danışmanlarımızla robotlar da müşterilerin sorularına cevap vererek, stok ve barkod okuyacak? dedi.
Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinden üst düzey karar vericilerin katıldığı Future Commerce360 Konferansı gerçekleştirildi. ?Ticaretin Geleceğini Şekillendirmek, Fark Yaratanlardan En İyi Uygulamalar? başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Serdar Ersoy, şirketin dijitalleşme ve farklı müşteri deneyimi sağlamaya yönelik teknoloji yatırımlarını anlattı.
AKILLI MAĞAZA SAYISI ARTACAK
Eylül ayında Akasya AVM?de açıkları ilk ?akıllı mağaza? hakkında bilgi veren Ersoy, offline ile online mağazacılığı tek bir platformda topladıklarını söyleyerek, müşterilerin fiziksel mağaza deneyimi yaşarken online alışveriş yaptıklarını dile getirdi. Akıllı mağaza sayısını çoğaltacaklarını vurgulayan Ersoy, ?Dünyada trendler değişiyor, değişen trendlere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Müşteriler eskisi gibi sadece alışveriş yapmak istemiyor. Biz de sadece ürün ve hizmet vermiyoruz, yeni deneyimler yaşatmaya çalışıyoruz? diye konuştu.
200 METREKARELİK MAĞAZDA 20 MİLYON ÜRÜN SEÇENEĞİ
Yeni açtıkları akıllı mağazanın dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Ersoy, ?Müşteriler hem mağazada hem de online ortamda alışveriş yapma imkanı buluyor. İki deneyimi bir arada yaşayarak konfor elde ediyorlar. Akıllı mağaza 200 metrekare ama 500?den fazla mağazanın sunduğu ürün çeşidini barındırıyor. Müşteri, normal bir mağazaya gittiğinde 7 bin ürün bulurken akıllı mağazada 15-20 milyon ürünü var? ifadelerini kullandı.
ARTIK ELDE POŞETLERLE AVM GEZİLMEYECEK
Akıllı mağazada birçok yenilik olduğunu dile getiren Ersoy, ?Sanal kabin uygulamaları, robotlar, teknolojik alt yapı gibi mağazanın içinde yepyeni deneyimler var. Eskiden müşteriler mağazadan ellerinde dolu poşetlerle çıkıp alışveriş merkezlerinde geziyorlardı. Artık alıveriş merkezinde poşetle gezmek trend değil, alışverişinizi yapıyorsunuz, örneğin 30 liraya tişört alıyorsunuz, ücretsiz Sarıkamış?a kadar gönderiyoruz? dedi.
KASA, KASİYER, KAĞIT YOK
Akıllı mağazanın özelliklerini anlatan Ersoy, ?Akıllı mağazadaki robotun yön sensörü var. Müşterilere ?hoş geldiniz? diyor. Ona yüklediğimiz reklam ve kampanyalarını anlatıyor. Önümüzdeki ay yeni nesil bir robot getireceğiz. O müşterilere asistanlık yapacak. Müşterilerin istediği sorulara cevap verecek, stok, barkod okuyacak. Çok çevreci bir mağaza kağıt kullanmıyoruz. Stok yok, kasa yok, kasiyer yok, depo yok, kağıt yok, fiyatlar dijital ekranlarda yer alıyor? diye konuştu.
?ÜRÜNÜ BEĞENİP ONLİNE SATIN ALIYORSUNUZ?
Mağazada numunelik ürünlerin olduğunu aktaran Ersoy, ?Müşteriler avantaj ve konforu yaşıyor. Ürüne dokunup, hissediyorsunuz. Denemek isterseniz kabinler var ama ürünü online satın alıyorsunuz. Akıllı ekranların altında bulunan pos cihazlarından alışveriş tamamlanıyorsunuz? ifadelerini kullandı.
Alışkanlıkların değiştiğini söyleyen Ersoy, ?Önümüzdeki yıllarda Türkiye başta olmak üzere dijitalleşmeye bağlı olarak e-ticaretin yaygınlaşacağını düşünüyorum. Mağazaların değer kaybedeceğini asla düşünmüyorum. Çünkü insanlar aynı zamanda orada sosyalleşiyor. Önümüzdeki dönemde akıllı mağaza sayımızı çoğaltacağız, dünyada da çok nadir örneklerden olduğu için ayrıca bir gurur yaşıyoruz? ifadelerini kullandı.

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