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DeFacto ilkbahar & yaz koleksiyonunu satışa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

DEFACTO, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu’nu satışa çıkardığını açıkladı.

DeFacto ilkbahar & yaz koleksiyonunu satışa çıkardı

İSTANBUL, (DHA) - DEFACTO, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu’nu satışa çıkardığını açıkladı.
DeFacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu’nu modaseverlerin beğenisine sundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Spor şık parçalarla her mekanda şıklığı yakalamayı başaran koleksiyon ilkbahar yaz mevsiminin enerjisini yansıtıyor. Sarı, krem, kahverengi ve yeşilin ağırlıkta olduğu tasarımlar, mükemmel stilin başlıca parçaları arasında yerini alacak. Her mevsimin değişmez parçası olan jean de ceketlerden elbiselere, pantolonlardan gömleklere kadar her yerde kendisini gösteriyor. Yüksek enerjili koleksiyonda şıklığın tamamlayıcısı ayakkabı ve çantalarda da hem klasik hem de spor birçok alternatif bulunuyor.”
Yeni koleksiyona, mağazalardan ve internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

DeFacto ilkbahar & yaz koleksiyonunu satışa çıkardı

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