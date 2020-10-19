Defacto müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, adres bilgileri

Defacto, hazır giyim ve moda alanında Türkiye'de lider markaların arasına adını yazdırmayı başardı. 30 farklı ülkede mağazalarıyla ün kazanan Defacto, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geniş ürün yelpazesine sahip Defacto'dan alışveriş yapmak için ise iki seçeneğiniz bulunuyor. İster Türkiye'nin her ilinde bulunan mağazasından ister online alışveriş sitesinden ürünleri görebiliyor ve satın alabiliyorsunuz. Hal böyle olunca; satın aldığınız ürünler hakkında bilgi almak, dilek ve şikayetlerinizi bildirmek, kargo bilgisi almak veya çeşitli soruları sormak gibi nedenlerle müşteri hizmetlerine ihtiyacınız olabiliyor. Bu nedenle sizin için Defacto müşteri hizmetleri bilgilerini ayrıntılı olarak bir araya getirdik.

Defacto Müşteri Hizmetleri Numarası

Defacto markasının size sunduğu hizmetlerle ilgili desteğe ihtiyacınız varsa ilk başvuracağınız yöntem Defacto müşteri danışmanı numarası olabilir. Bunun için 0850 333 22 86 Defacto iletişim tel numarasını arayabilirsiniz. Bu numarayı aradığınızda;