Defacto müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, adres bilgileri

Defacto, hazır giyim ve moda alanında Türkiye'de lider markaların arasına adını yazdırmayı başardı. 30 farklı ülkede mağazalarıyla ün kazanan Defacto, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geniş ürün yelpazesine sahip Defacto'dan alışveriş yapmak için ise iki seçeneğiniz bulunuyor. İster Türkiye'nin her ilinde bulunan mağazasından ister online alışveriş sitesinden ürünleri görebiliyor ve satın alabiliyorsunuz. Hal böyle olunca; satın aldığınız ürünler hakkında bilgi almak, dilek ve şikayetlerinizi bildirmek, kargo bilgisi almak veya çeşitli soruları sormak gibi nedenlerle müşteri hizmetlerine ihtiyacınız olabiliyor. Bu nedenle sizin için Defacto müşteri hizmetleri bilgilerini ayrıntılı olarak bir araya getirdik.
Defacto markasının size sunduğu hizmetlerle ilgili desteğe ihtiyacınız varsa ilk başvuracağınız yöntem Defacto müşteri danışmanı numarası olabilir. Bunun için 0850 333 22 86 Defacto iletişim tel numarasını arayabilirsiniz. Bu numarayı aradığınızda;
Müşteri temsilcisine bağlanma
Müşteri temsilcisiyle birlikte sipariş oluşturma
Sipariş ile ilgili bilgi alma ve bildirimleri sunma
Mağazalar ile ilgili bildirimleri sunma
İade ve değişim süreçleri hakkında bilgi alma
0850 333 22 86 numarası aynı zamanda Defacto Whatsapp iletişim hattıdır. Bu numarayı telefon rehberinize kaydederek ihtiyaç duyduğunuzda mesaj iletebilirsiniz. Hafta sonu ve resmi tatiller de dahil olmak üzere 09:00 - 22:00 saatleri arasında Defacto iletişim tel no sayesinde müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Whatsapp hattına daha kolay ulaşmak için web sitesinin aşağısında yer alan sol köşeye telefon numaranızı yazabilirsiniz. Böylece web sitesi direkt olarak sizi whatsapp iletişim hattına yönlendirir.
Defacto merkez adresine ulaşmak istiyorsanız iletişim adresleri şunlardır:
Adres: Defacto Plaza Basın Express Yolu Bahriye Cad. No:31 34303 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL
DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş. Mersis No: 0650003471600013 DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş.
Hukuk mail adresi: defactoperakende.hukuk@hs03.kep.tr
Muhasebe mail adresi: defactoperakende.maliisler@hs03.kep.tr
Defacto genel müdürlük adresine ulaşarak da bazı işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yolu tercih edecekseniz dikkate almanız gereken adres şöyle: Mehmet Akif. Bahriye Cad. No:31 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL
Bunların haricinde size en yakın Defacto şubesini öğrenmek ya da alışveriş yapabileceğiniz şubeleri harita üzerinde görmek için TIKLAYINIZ.
Defacto ile ilgili şikayetleriniz varsa bunları kolaylıkla iletebilirsiniz. Defacto şikayet hattı tel numarası için yukarıda verdiğimiz telefon numarasını kullanabilirsiniz. Telesekreterin yönlendirmelerine göre ilgili numarayı tuşlayarak şikayet birimine bağlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra aşağıda yer vereceğimiz internet sitesinden de şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için web sitesinde veya mobil uygulamada bulunan talep formunu doldurmanız yeterli. Diğer bir yöntem olarak Defacto mail adresini kullanabileceğinizi unutmayın.
Günümüzde online alışverişin daha yaygın hale gelmesi ile markalar web sitelerine daha çok özen göstermeye başladı. Bunlardan biri de Defacto oldu. Artık Defacto'nun Türkiye'nin her ilinde bulunan mağazalarının yanı sıra Defacto web sitesini kullanarak da alışverişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mağazalarda bulunan ürünlerin tamamı web sitesinde de hizmetinize sunuluyor. Ürünlerin bedenlerini, renklerini dilediğiniz gibi seçme fırsatına sahip oluyorsunuz. İade ve değişim taleplerinde bulunabiliyorsunuz. Ayrıca, mağazalarda olan indirimleri web sitesinde de yakalayabiliyorsunuz.
Bunun için yapmanız gereken ilk şey aşağıda vereceğimiz bağlantıya tıklayarak internet sitesini ziyaret etmeniz olacaktır.
Daha sonra, yapmak istediğiniz işlemle ilgili olan sekmeye tıklayarak işleminize devam edebilirsiniz. Bu sekmeler yardımıyla ürünlerin kategorilerine ulaşabilirsiniz.
Web sitesine üye olarak bilgilerinizi kişiselleştirebilir, beğendiğiniz ürünleri kaydedebilir, ürünleri sepetinize ekleyerek kolayca alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca, bu yöntemle sipariş takibinizi daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Üye olmak için aşağıda vereceğimiz bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Defacto web sitesinde iletişim talep formuna ulaşabilirsiniz. Bu formu doldurarak şikayetlerinize, taleplerinize, isteklerinize veya almak istediğiniz bilgilerin sorusuna yer verebilirsiniz. Telep formuna ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
Defacto web sitesinden sipariş ettiğiniz ürünlerin kargo bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Kargo bilgilerini sorgulayarak sipariş takibi yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Defacto web sitesine girmek için TIKLAYINIZ.
Defacto talep formuna gitmek için TIKLAYINIZ.
Defacto web sitesine üye olmak için TIKLAYINIZ.
Defacto kargo takip bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Defacto’nun ürün ve hizmetlerine web sitesinden ve mağazalardan ulaşabildiğiniz gibi mobil uygulamadan da ulaşabiliyorsunuz.
Bunun için Defacto uygulamasını App Store veya Google Play Store aracılığıyla telefonunuza indirmeniz gerekiyor.
Ardından çeşitli giriş yapma yöntemlerinden birini seçerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Böylece daha kolay alışveriş yapabilirsiniz. Ancak giriş yapmadan da tüm ürünleri inceleyebilirsiniz.
Defacto’nun zengin içeriklerine mobil uygulama yardımıyla ulaşmaya hazırsınız.
Mobil uygulamanın menü sekmesinden Defacto’nun birbirinden farklı ürün kategorilerine ulaşabildiğiniz gibi müşteri hizmetleri sekmesine tıkladığınızda sıkça sorulan sorular, kargo ve teslimat, iade ve değişim, hediye ve kupon kodları, sipariş takip, iletişim, ödeme seçenekleri gibi bilgileri de öğrenebiliyorsunuz.
Defacto’nun web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan geri bildirim butonu aracılığıyla yetkililere geri bildirim gönderebiliyorsunuz. Web sitesinde ve mobil uygulamada sağ orta kısımda yer alan “geri bildirim” butonuna basabilirsiniz. Önce emojilerle siteyi veya uygulamayı puanlayabiliyorsunuz. Daha sonra öneri, soru ve diğer seçeneklerinden birine tıklayarak nasıl bir geri bildirim göndereceğinizi belirtiyorsunuz. Böylece Defacto web sitesini veya mobil uygulamasını kolayca değerlendirebiliyorsunuz.
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