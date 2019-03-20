İzmir’in Aliağa ilçesindeki hemzemin geçidinde, trenin tıra çarpması sonucu adeta faciadan dönüldü. Aynı yolda daha öncede kazaların yaşanması dikkat çekerken, vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi.
Kaza, sabah saatlerinde Yenifoça
Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı
Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı
Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı
Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı
Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı
Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı
Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı
Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı
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