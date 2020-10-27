Defalarca uyarılmasına rağmen bir türlü önüne geçilemiyor

Türkiye’nin farklı illerinde kendilerini Cumhuriyet Savcısı, hakim, polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 4 kişi 4 ilde yapılan ortak operasyonla yakalandı.

Kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve polis olarak tanıtarak bir kişiden bir miktar para alarak dolandıran 4 kişi Trabzon, Adana, İstanbul ve Kocaeli illeriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve Polis olarak tanıtan şahıslar “Adınız FETÖ/PDY soruşturmasına karıştı” diyerek müştekiden bir miktar para alması suretiyle meydana gelen Nitelikli Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak Trabzon, Adana, İstanbul ve Kocaeli illeriyle ortak yürütülen çalışmalar sonucu 4 şahıs yakalandı. Yapılan arama sonucu 20 bin Euro para ile 1 otomobil ele geçirilirken, 4 şüpheliden 3’ü çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

