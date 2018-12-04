Defileye katılan vekilin elbisesi olay oldu

Şeffaf kıyafetiyle kendinden emin adımlarla podyumda yürürken, paylaşılan kareler sanal alemde tartışma yarattı. Dana Dyusembayeva moda evinin tasarımı olan elbise bazı kişilere göre Astana vekilinin üzerinde taşımaması gereken bir elbiseyken, bazı kişilere göre bu durum oldukça normal

Elbisesi ülkeyi ikiye böldü!

Kazakistan’ın başkenti Astana’nın Gençlik Meclisi vekili Dinagül Tasova’nın üst kısmı şeffaf kıyafeti hararetli tartışmalara yol açtı.

Aynı zamanda model olan vekil, Fashion Night Astana moda gösterimi sırasında podyuma, Dana Dyusembayeva moda evinin tasarımı olan elbiseyle çıktı. Kıyafetin özelliği, göğüs yerinin şeffaf olması.

Tasarımcıya göre bu elbise iç çamaşır olmadan taşınması gereken bir elbise.

Sosyal medya kullanıcıları ise elbiseyle ilgili olarak ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcılar Astana vekilini savunurken, diğerleri bir vekilin böyle giyinmemesi gerektiğini söyledi.

Tasova ise Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarda, göğüs kısmını emojilerle 'kapattı'.

Podyumda iki kıyafet daha sergileyen Tasova, ilkinde beyaz bir takımla podyuma çıktı.