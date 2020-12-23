Definasyon nedir? Definasyon dönemi beslenme yöntemi nasıl olmalıdır?

Egzersiz yaparak sağlıklı ve kaslı bir görünüm elde etmek istiyor olabilirsiniz. Doğru adımlarla bu hayalinizi gerçeğe dönüştürmeniz mümkün. Siz de kendinize özel definasyon beslenme programı hazırlayabilir, definasyon kürü sayesinde kasların daha fazla çalışarak kusursuz görünmesini sağlayabilirsiniz. Definasyon Programı Nedir? Vücut geliştirirken hacim almak oldukça önemlidir. Vücut kaslarının hacmi sayesinde daha kaslı ve kusursuz bir görünüme kavuşursunuz. Definasyon aslında yağ yakma süreci olarak adlandırılabilir. Definasyon programı ise yağ yakma sürecinde düzenli bir şekilde yaptığınız egzersizlerin bütününü kapsar. Özellikle vücut geliştirme yarışmalarında veya her zaman daha kaslı bir vücut yapısına ulaşmak isteyenlerin başlangıç noktası definasyon döneminde tüm yağlarından kurtulmaktadır. Vücut geliştiriciler kas yapılarını çoğaltmak ve yağ oranlarını en aza düşürmek için zorlu bir definasyon dönemine ihtiyaç duyar. Bu dönem içerisinde ağır kondisyon hareketleri yapılabilir ve beslenme rutini baştan aşağı değiştirilebilir. Kısa süre içerisinde tüm verilen talimatlara uyarak daha kaslı bir vücut yapısına sahip olabilirsiniz. Definasyon diyeti definasyon programının olmazsa olmazıdır. Çünkü yalnızca egzersiz yapmak tüm yağ oranını en aza indirmek için yeterli değildir.

Definasyon Dönemi Beslenme Şekli Nasıl Olmalıdır? Definasyon döneminde asıl amaç vücudu geliştirmek ve kas kütle yapısını maksimum seviyede tutarak kalıcı bir yağ yakımı gerçekleştirmektedir. Bu yüzden beslenme kurallarına harfiyen uymak büyük önem taşır. Beslenme düzeni definasyon döneminde kalori hesaplamalarına göre yapılmalıdır. Vücuda alınan her kalori vücut tarafından yağa çevirmeden uzaklaştırılması gerekir. Tüm egzersizlerde olduğu gibi definasyon döneminde de alınan ve yakılan kalori terimleri vardır. Bu terimler etrafında şekillenen beslenme düzeninde antrenmanlara uygun beslenmek gerekir. Yani yapacağınız her hareket alacağınız kalori miktarını yakmaya yetmelidir. Aksi takdirde alacağınız kaloriler geri dönüşü çok zor olan yağ dokusuna dönüşecektir. Vücudun analizi detaylı bir şekilde uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Definasyon döneminin ilk aşamalarında uzman bir diyetisyen veya spor hocası ile bu dönemi geçirmeniz önerilir. Daha sonra işin püf noktalarını öğrendikçe kendi definasyon döneminizin uzmanı olabilirsiniz. Günlük sizin için belirlenen bir kalori miktarı oluşturulacaktır. Daha sonra bu kaloriye ek olarak definasyon antrenman düzeniniz şekillenir.

En başta kalori hesaplama bilgisine sahip olmanız gereklir. Bazal metabolizma hızının hesaplanması ve kalori alım sürecinde bunları nasıl yakmanız gerektiğinin matematiksel hesabı uzman kişilerce yapılabilir. Yine bu hesaplamaları zamanla öğrendikçe siz de kendi kalori hesabınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Günümüzde akıllı telefonlarda bile bulunan yüzlerce uygulama sayesinde hesaplama işlemleri çok daha kolay hale gelmiştir. Definasyon Kürü Nasıl Uygulanır? Kür uygulamaları mutlaka doktor tavsiyesinde uygulanmalıdır. Kulaktan dolma bilgilerle vücudunuzda kalıcı metabolik hasarlar bırakabilir, beslenmeye bağlı olarak iç organlardan vücudun dolaşım ve endokrin sistemine kadar birçok bölgesinde olumsuz durumlara sebebiyet verebilirsiniz. Sağlıklı bir beslenme düzeni definasyon kürleri için olmazsa olmazdır. Bu süreçte karbonhidrat ve proteinli besinlerle sık ve az beslenme kürleri belirlenir. İçecekler ve yiyecekler dengelenir. Vücudun yakmakta zorlandığı besinler listeye dahil edilmez. Günlük kalori ihtiyaçları kişinin yaşı, boyu, mevcut kilosu veya varsa birincil rahatsızlıklarına göre son derece hassas bir şekilde oluşturulmalıdır. Herkesin definasyon kürü birbirinden farklı olacağı için kür tarifi vermek doğru olmayacaktır. Siz de kendi kürünüzü oluşturmak için mutlaka uzman kişilerle iletişime geçmelisiniz.

Definasyon Dönemi Antrenmanı Nasıl Olmalıdır? Amaç yağ yakmak olduğundan definasyon dönemi için sağlıklı bir süreç oluşturulmalıdır. Aksi takdirde arzu ettiğiniz görüntüye ulaşmak isterken metabolizmal süreci olumsuz etkileyebilir ve sağlığınızdan olabilirsiniz. Düzenli antrenman yapmak ve alınan kalorileri yakmak asıl hedefiniz olmalıdır. Antrenmanlar vücudun yapısına göre kişiden kişiye değişir. Ağırlık oranı ve hareket kabiliyetine göre sıfırdan başlayanlara küçük egzersizlerden daha ağır egzersizlere doğru bir program ayarlanır. Yine uzman kontrolünde olması gereken bir düzen olduğundan, antrenman kuralları mutlaka spor eğitmeninin gözetiminde gerçekleşmelidir. Kaslar ağrılık kaldırarak şekillenir. Fakat ağırlık çalışmalarını düzenli bir şekilde yapmazsanız bunun sonucunda kasların bir o kadar hızlı bir süreç içerisinde eski haline dönecektir. Bu yüzden kaslarda hacim elde etmek için düzenli ve belli oranlarda ağırlık kaldırmanız gerekmektedir. Örnek verecek olursak 80 kg ile toplamda 4 tekrar yapacak olan bir sporcu definasyon döneminde düşük kalorili beslenmesinden dolayı 80 kg ile 3 tekrar yapabilir. Bu şekilde ne kadar kalori miktarı aldıysanız programınızı buna eşdeğer olacak şekilde belirlemelisiniz.