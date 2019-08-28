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Define aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, 'eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, define aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdı.

Define aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdılar

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, 'eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, define aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdı.
Ballıköyü Mahallesi’nde 2 mezarlıktan biri olan Yerli Mahallesi Mezarlığı defineciler tarafından tahrip edildi. 'Eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 100 ile 150 yıllık mezarları kazarak, define aradı. Mezar taşlarını da kırdı.
Mezarların defineciler tarafından 3’üncü kez tahrip edildiğini söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Mezarlıkta define bulunmadığını söyleyen mahalle sakinleri, kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan definecilerin mezarlığı talan ettiklerini belirtti. Mahalle halkı, 100-150 yıllık mezarların bulunduğu mezarlıktaki görüntülerin içlerini sızlattığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Define aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdılarDefine aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdılarDefine aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdılarDefine aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdılar

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