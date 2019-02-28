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Define aramak için sera naylonundan çadır kurmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde kurdukları çadırda izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için sera naylonundan çadır kuran 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çakırca Mahallesi Seymenler mevkisinde devriye görevi sırasında zeytinlik alanda bulunan kişilerin durumundan şüphelendi.

Bu kişilerin yanına giden ekipler, M.T, S.İ. ve H.Ç'nin zeytinlik içinde sera naylonundan kurdukları çadırda izinsiz kazı yaptığını belirledi.

Zanlıları suçüstü yakalayan jandarma, kazı malzemeleri ile M.T'nin üst aramasında çıkan bir tabanca ve 30 mermi ele geçirdi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Bursa iznik

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